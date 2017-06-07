В Министерстве юстиции объяснили, почему Максату Усенову разрешили вылет за рубеж

В Министерстве юстиции РК рассказали, почему Максат Усенов не был включен в список граждан, которым ограничен выезд за пределы страны, передает корреспондент Tengrinews.kz."Для того чтобы внести должника в список невыездных граждан, необходимо, чтобы взыскатели подали в суд. На основании судебного решения судисполнители возбуждают исполнительное производство. Так как у судисполнителей не было соответствующего судебного решения, Усенов не был включен в список граждан, которым временно ограничен выезд за пределы государства", – сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.О вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета рейсом Алматы - Бангкок стало известно утром 4 июня. Один из пассажиров Павел Коктышев выложил видео произошедшего. По его словам, Усенов весь полет пытался задирать соседей, упрашивал стюардесс покурить и отказался пристегиваться и поднимать спинку кресла.Позже в МИД РК сообщили, что полиция аэропорта Таиланда не привлекла Усенова к ответственности. За неподчинение требованиям экипажа парень был передан тайской полиции в аэропорту Бангкока. По данным МИД РК, он летел транзитом по пути во Вьетнам.