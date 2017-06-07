Саудовская Аравия выдвинула Катару ультиматум и дала 24 часа

Саудовская Аравия выдвинула Катару 24-часовой ультиматум, последствия невыполнения которого пока остаются неизвестными, пишет Вести.Экономика.Издание отмечает, что вскоре после дипломатического кризиса, который практически поместил Катар не только в политическую изоляцию, но и заблокировал возможность торговли морским путем и, судя по всему, ограничил экспорт нефти и СПГ, ситуация ухудшилась.Так, SkyNews Arabia сообщила, что Саудовская Аравия дала Катару сутки на выполнение 10 условий, которые были переданы через Кувейт, играющий роль посредника в переговорах между Саудовской Аравией и Катаром.В СМИ появилась информация, что основное требование Саудовской Аравии заключается в том, чтобы Катар прекратил все отношения с ХАМАС и "Братьями-мусульманами".Дополнительной информации об ультиматуме, как и о его последствиях, пока нет.Телеканал Al Jazeera сообщил, что эмир Кувейта Шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер Аль-Сабах покинул Саудовскую Аравию во вторник после проведения посреднических переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул Азизом, чтобы постараться нейтрализовать эскалацию конфликта между арабскими странами и Катаром.Эмир Кувейта попросил шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани, правящего эмира Катара, удержаться от усиления напряженности. Он призвал его не принимать решения, которые могли бы обострить ситуацию.Тем не менее министр иностранных дел Катара заявил, что его народ отвергает тех, кто пытается навязать свою волю или вмешаться в его внутренние дела."Основные опасения сейчас связаны с тем, что кризис будет означать конец Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, куда входят шесть государств: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт и Саудовская Аравия. Множество аналитиков отмечают, что потенциальный распад совета должен рассматриваться уже сейчас как наиболее вероятный сценарий, некоторые также предупреждают о "военной конфронтации", - пишет Вести.Экономика.