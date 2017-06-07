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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Саудовская Аравия выдвинула Катару ультиматум и дала 24 часа

Просмотров:688 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Саудовская Аравия выдвинула Катару ультиматум и дала 24 часа
Фото: Reuters
Саудовская Аравия выдвинула Катару 24-часовой ультиматум, последствия невыполнения которого пока остаются неизвестными, пишет Вести.Экономика.

Издание отмечает, что вскоре после дипломатического кризиса, который практически поместил Катар не только в политическую изоляцию, но и заблокировал возможность торговли морским путем и, судя по всему, ограничил экспорт нефти и СПГ, ситуация ухудшилась.

Так, SkyNews Arabia сообщила, что Саудовская Аравия дала Катару сутки на выполнение 10 условий, которые были переданы через Кувейт, играющий роль посредника в переговорах между Саудовской Аравией и Катаром.

Саудовская Аравия выдвинула Катару ультиматум и дала 24 часа


В СМИ появилась информация, что основное требование Саудовской Аравии заключается в том, чтобы Катар прекратил все отношения с ХАМАС и "Братьями-мусульманами".

Дополнительной информации об ультиматуме, как и о его последствиях, пока нет.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что эмир Кувейта Шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер Аль-Сабах покинул Саудовскую Аравию во вторник после проведения посреднических переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул Азизом, чтобы постараться нейтрализовать эскалацию конфликта между арабскими странами и Катаром.

Эмир Кувейта попросил шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани, правящего эмира Катара, удержаться от усиления напряженности. Он призвал его не принимать решения, которые могли бы обострить ситуацию.

Тем не менее министр иностранных дел Катара заявил, что его народ отвергает тех, кто пытается навязать свою волю или вмешаться в его внутренние дела.

"Основные опасения сейчас связаны с тем, что кризис будет означать конец Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, куда входят шесть государств: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт и Саудовская Аравия. Множество аналитиков отмечают, что потенциальный распад совета должен рассматриваться уже сейчас как наиболее вероятный сценарий, некоторые также предупреждают о "военной конфронтации", - пишет Вести.Экономика.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 14:44
Швейк,
Катар нефть почти не добывает. Там газ. Но теперь с транспортировкой будут большие проблемы.
 
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  • Ирон
 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:11
Основные опасения сейчас связаны с тем, что кризис будет означать конец Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, куда входят шесть государств: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт и Саудовская Аравия. Множество аналитиков отмечают, что потенциальный распад совета должен рассматриваться уже сейчас как наиболее вероятный сценарий, некоторые также предупреждают о "военной конфронтации


Теперь и у арабов раздрай замутили. А ведь все эти шесть государств шлют грев головорезам-бородачам в Сирию.

Схема по разбивке одинакова. Салам алейкум, дядька Ротшильд! fuck
 
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Disco (Посетители) Сегодня, 14:10
пойду за поп-корном!

Что то не нравится мне это безобразие Расстояние от Актау до Катара
В Тегеране стрельба в парламенте и в городе

Расстояние до Тегерана ah1n1

Танцуют все...
 
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  • Лесник
  • RRR
  • GanGa
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:03
вот имена у этих ребят пока прочел их имена забыл сам заголовок статьи
 
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  • Лесник
 Октан (Посетители) Сегодня, 13:01
кризис будет означать конец Совета сотрудничества арабских стран
Даладна пусть грызут перегрызутся мы посмотрим кто кого.
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:15
Цитата: Erlan84
ой что скоро начнется то! пойду за поп-корном!

В Тегеране стрельба в парламенте и в городе.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:05
ой что скоро начнется то! пойду за поп-корном!
 
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  • nadiuna
  • leo529
  • мунайши73
  • Лесник
  • Хрюндель
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:04
Че там нефть? Уже дорожает? call
 
 

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