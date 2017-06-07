Неизвестные открыли стрельбу в иранском парламенте

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в парламенте Ирана, в результате один человек погиб, трое получили ранения, передает агентство Tasnim.По его информации, погибший, как и двое раненых, являются сотрудниками службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель. Нападавших, по данным Tasnim, трое, они вооружены пистолетом и автоматами Калашникова. Сообщается, что они взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены.По данным агентства Mehr, пострадали восемь человек.При этом источники агентства в силах безопасности Ирана пока не подтвердили информацию о заложниках. В местных СМИ появляются сообщения об аресте нападавшего, но данная информация также пока не подтверждена.Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, есть пострадавшие. По данным агентства ISNA, один из нападавших у мавзолея подорвал надетый на себя жилет с взрывчаткой. Сообщается о погибшем и пяти раненых. Два человека были арестованы.