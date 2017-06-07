Неизвестные открыли стрельбу в иранском парламенте

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VIDEO Iran Parliament shooting #IranParliament #Tehran #Iran pic.twitter.com/zzpMRKZ4sm— IranTube (@IranTube) 7 июня 2017 г.
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Комментарии ( 7 )
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