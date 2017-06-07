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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Неизвестные открыли стрельбу в иранском парламенте

Просмотров:345 Опубликовано: Сегодня, 12:18
Неизвестные открыли стрельбу в иранском парламенте
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в парламенте Ирана, в результате один человек погиб, трое получили ранения, передает агентство Tasnim.

По его информации, погибший, как и двое раненых, являются сотрудниками службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель. Нападавших, по данным Tasnim, трое, они вооружены пистолетом и автоматами Калашникова. Сообщается, что они взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены.

По данным агентства Mehr, пострадали восемь человек.

При этом источники агентства в силах безопасности Ирана пока не подтвердили информацию о заложниках. В местных СМИ появляются сообщения об аресте нападавшего, но данная информация также пока не подтверждена.

Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, есть пострадавшие. По данным агентства ISNA, один из нападавших у мавзолея подорвал надетый на себя жилет с взрывчаткой. Сообщается о погибшем и пяти раненых. Два человека были арестованы.




Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 7 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:25
RRR,
Ок, мсье, исключительно для вас - в соборе Notre-Dame de Paris dada
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 14:47
Цитата: Швейк
в соборе Парижской богоматери


Какой матери?(c) rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:49
Катарские выкормыши шалят. Или саудитские.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:38
Октан,
Ну да, ну да... Он ещё им всем и в штаны наклал rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Октан (Посетители) Сегодня, 13:03
Цитата: ОбывателЬ
Там ещё и мавзолей Хомейни подорвали.

Цитата: Швейк
Кому-то очень хочется окончательно стравить запад и восток

Ясно кто это путин. crazy
 
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  • Лесник
  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:45
Вчера в соборе Парижской богоматери кипиш устроили, сегодня в мавзолее Хомейни... Кому-то очень хочется окончательно стравить запад и восток beat
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:22
Там ещё и мавзолей Хомейни подорвали.
 
 

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