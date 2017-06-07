Девушку засосало в арык в Алматы после дождя: спасти не удалось

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В Алматы девушка погибла после того, как ее засосало в арык потоком дождевой воды, передает корреспондент Tengrinews.kz Со слов очевидца, снявшего видео, инцидент произошел на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Фурманова. Официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил данный факт. "В Алматы 07.06 в 04.30 в Медеуском районе по проспекту Аль-Фараби угол улицы Фурманова в микрорайоне Самал-2 силами ДЧС (13 человек и 2 единицы техники), "Служба спасения Алматы-109" (четыре человека и одна единица техники) обнаружено и извлечено из арычной системы тело гражданки 1994 года рождения", — сообщил Иманкулов. Подробнее: https://tengrinews.kz/events/devushku-zasosalo-v-aryike-v-almatyi-posle-dojdya-319749/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz✅Делитесь с друзьями #kris_p_almaty #алматы #almaty #kz #талгар #каскелен #иссык #капчик #талдык #кордай #жаркент #сити #kaz #дтп #сбили #гаи #маи #полиция #милиция #нарушение #скорость #крисп #тренога #трехношка #ушаяк
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