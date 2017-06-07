Девушку засосало в арык в Алматы после дождя: спасти не удалось

В Алматы девушка погибла после того, как ее засосало в арык потоком дождевой воды, передает корреспондент Tengrinews.kz.Со слов очевидца, снявшего видео, инцидент произошел на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Фурманова."Девушка попала в арык. (...) Вот здесь люди остановились, все помогают. Я из кино ехал, смотрю, здесь кипиш. Арык перекрывают, чтобы туда вода не попадала, хотят вытащить девушку. Фурманова - Аль-Фараби", - комментирует очевидец.Официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил данный факт."В Алматы 07.06 в 04.30 в Медеуском районе по проспекту Аль-Фараби угол улицы Фурманова в микрорайоне Самал-2 силами ДЧС (13 человек и 2 единицы техники), "Службой спасения Алматы-109" (четыре человека и одна единица техники) обнаружено и извлечено из арычной системы тело гражданки 1994 года рождения", — сообщил Иманкулов.