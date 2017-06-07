Сейчас на сайте
2290
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 27 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 5 000 тенге
  • Продам Актау, зем. участок за 22 000 000 тенге
  • Продам Россия, зем. участок, за 11 200 000 тенге
  • Продам 4-комнатную квартиру за 117 000 000 тенге
  • Продам Г. Краснодар, дом за 22 000 000 тенге
 

 
Среда, 07 Июня
+24...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.99 KZT
  • €1 = 352.05 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Девушку засосало в арык в Алматы после дождя: спасти не удалось

Просмотров:539 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Девушку засосало в арык в Алматы после дождя: спасти не удалось
иллюстративное фото: krisha.kz
В Алматы девушка погибла после того, как ее засосало в арык потоком дождевой воды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Со слов очевидца, снявшего видео, инцидент произошел на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Фурманова.

"Девушка попала в арык. (...) Вот здесь люди остановились, все помогают. Я из кино ехал, смотрю, здесь кипиш. Арык перекрывают, чтобы туда вода не попадала, хотят вытащить девушку. Фурманова - Аль-Фараби", - комментирует очевидец.

Официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил данный факт.

"В Алматы 07.06 в 04.30 в Медеуском районе по проспекту Аль-Фараби угол улицы Фурманова в микрорайоне Самал-2 силами ДЧС (13 человек и 2 единицы техники), "Службой спасения Алматы-109" (четыре человека и одна единица техники) обнаружено и извлечено из арычной системы тело гражданки 1994 года рождения", — сообщил Иманкулов.

В Алматы девушка погибла после того, как ее засосало в арык потоком дождевой воды, передает корреспондент Tengrinews.kz Со слов очевидца, снявшего видео, инцидент произошел на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Фурманова. Официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил данный факт. "В Алматы 07.06 в 04.30 в Медеуском районе по проспекту Аль-Фараби угол улицы Фурманова в микрорайоне Самал-2 силами ДЧС (13 человек и 2 единицы техники), "Служба спасения Алматы-109" (четыре человека и одна единица техники) обнаружено и извлечено из арычной системы тело гражданки 1994 года рождения", — сообщил Иманкулов. Подробнее: https://tengrinews.kz/events/devushku-zasosalo-v-aryike-v-almatyi-posle-dojdya-319749/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz✅Делитесь с друзьями #kris_p_almaty #алматы #almaty #kz #талгар #каскелен #иссык #капчик #талдык #кордай #жаркент #сити #kaz #дтп #сбили #гаи #маи #полиция #милиция #нарушение #скорость #крисп #тренога #трехношка #ушаяк

Публикация от Online #1ViP@kris_p_almaty (@kris_p_almaty)


Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:17
как такое может быть? не понимаю. но печально!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 14:57
Да это случай. Действительно несчастный. Судьба у бедняжки такая, очень жаль.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Вован
  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:37
Жуть какая.. Упокой Всевышний ее душу. Соболезную родным.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика