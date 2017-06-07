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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы продают органы из-за долгов в банках

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Казахстанцы продают органы из-за долгов в банках
.
Корреспондент NUR.KZ позвонил по объявлениям о продаже внутренних органов и выяснил причины, которые толкают казахстанцев на отчаянный поступок.

В основном казахстанцы предлагают купить свои почки и часть печени. Никто из опрошенных потенциальных доноров не имеет гарантии, что ему заплатят оговоренную сумму, а главное, что операция по выемке органа будет сделана профессионально.

Все истории людей предлагающих часть своего организма на продажу похожи одна на другую, людей толкает на столь отчаянный шаг нужда в деньгах. А именно долги по кредитам в банках и перед частными лицами. Приведем анонимный диалог с типичным продавцом почки, 35-летним жителем Актобе.

- Какая сумма вас устроит?

- 25 тысяч долларов.

- Вы готовы выехать за рубеж для проведения операции?

- Да.

- Вас не будут искать родственники, они не подадут в розыск?

- Нет, я позабочусь об этом заранее и найду повод выехать. Шрам я объясню родным как незначительную операцию.

- Когда вы в последний раз сдавали анализы на ВИЧ, гепатиты, и тому подобные тяжелые заболевания?

- Я сейчас нахожусь на вахте. У меня не было хирургических вмешательств, могу сдать анализы.

- Что вас побудило продать свою почку и на что вы собираетесь потратить деньги. Это имеет значение, вдруг вы находитесь в неадекватном состоянии психики.

- Проблемы материального характера. Я не состою на учете в психушке.

- Задолженность по кредиту?

- И кредиты есть и долги. Влез в большие долги.

- Вам звонили заинтересованные лица?

- Звонила одна женщина, но ее не устроило, то, что я нахожусь в Актобе. Перезвоните вечером, после работы и мы обговорим остальные детали.

На этом месте корреспондент объяснил, что не собирается покупать почку, а проводит опрос, чтобы выяснить причины, по которым казахстанцы продают свои органы. Журналист расспросил актюбинца, остро нуждающегося в деньгах понимает ли он, что после продажи почки его жизнь резко изменится. Что ему будет нужно соблюдать строгую диету, не употреблять алкоголь и табак, уйти с тяжелой физической работы, а главное есть ли у него гарантии и информация, о том, как проходят подобные сделки.

Мужчина признался, что почти ничего не знает о продаже внутренних органов и что среди его знакомых нет, кто бы имел подобный опыт.

Также корреспондент предложил актюбинцу обратиться к своим кредиторам, к обществу, или к кому он сам пожелает в связи со своим тяжелым положением. Мужчина ответил: - «Разве это что-то изменит?», на что журналист возразил ему, что людей, продающих свои органы в Казахстане достаточно много, для того чтобы хотя бы отрегулировать процедуру продажи внутренних органов. С целью обезопасить продавцов и покупателей от ошибок и злого умысла при подобных сделках.

«Я полагаюсь только на порядочность потенциальных клиентов. У меня действительно нет гарантии, что у меня не вырежут что-то еще, кроме почки, а также что заплатят всю сумму и сделают операцию качественно, с минимальным ущербом для здоровья», - поделился потенциальный донор.

В данный момент актюбинец работает вахтовым методом с окладом 70 000 тенге. После расчета с долгами у мужчины останется примерно 5 тысяч долларов. Три года назад он взял кредит в банке, чтобы заниматься бизнесом, но после резкого скачка валютного курса его дело прогорело.

«Я не думаю, что что-то поменяется, если я стану жаловаться на жизнь. Никто не станет помогать оплачивать мои долги, да и не прошу. Решение принято. Единственное, что хотелось бы попросить, чтобы покупатели органов не обманывали людей как я находящихся в тяжелом положении и вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью», - обратился мужчина к своим потенциальным покупателям.

Эксперт здравоохранения пояснил, что в Казахстане невозможно пересадить органы нелегально и все трансплантологические операции проходят в считанных медицинских центрах, которых в стране около 10.

"Наивные люди и продавцы и покупатели органов через интернет. Для пересадки органов нужно соблюсти множество параметров по совместимости. Пересаживаемый орган должен соответствовать фенотипу нуждающегося в пересадке человека. В основном донорами органов выступают близкие родственники. Операции по пересадке органов находятся под полным контролем государства и все их положения расписаны в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения", - пояснил специалист в области медицины.

В конце хотелось бы еще раз подчеркнуть, что подобных людей много в Казахстане. Много казахстанцев предлагают купить свои органы.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • timEs
 Союз (Посетители) Сегодня, 15:38
Очередной повод для "гордости" после 25 лет "независимого успешного развития"?
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 15:01
Это уже не шутки довели до ручки парня.
 
 

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