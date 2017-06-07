Изготовленные из кокаина чемоданы изъяли в аэропорту Шанхая

Таможенная служба Китая задержала в международном аэропорту Шанхая жительницу одной из стран Юго-Восточной Азии, которая пыталась ввезти в страну два чемодана, сделанные из кокаина, сообщает Today.kz со ссылкой на "Русскую службу BBC". По данным представителей аэропорта, женщина, прилетевшая из Южной Америки, значилась в списках подозреваемых в причастности к наркоторговле.
В ходе проверки багажа таможенники заметили, что чемоданы, проходившие через рентгеновский аппарат, выглядели темнее, чем обычно. Подозрения сотрудников возросли после того, как они вытащили все из чемоданов и взвесив их, выяснили, что их вес превышает десять килограммов.
Во время экспертизы было выявлено, что чемоданы сделаны по особой технологии - суспензию на основе кокаина смешали с отвердителем и под давлением залили в специальную форму. Инцидент произошел еще в феврале, однако официально о нем сообщили только сейчас.
Китайская таможенная служб отметила, что подобный случай произошел впервые. Согласно законодательству Китая, за контрабанду более 50 граммов кокаина могут приговорить к смертной казни.
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