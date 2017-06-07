Максат Усенов может быть привлечен к ответственности – Генпрокуратура

Максат Усенов, устроивший дебош в самолете, может быть привлечен к ответственности - административной либо уголовной. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает корреспондент Today.kz.
"Есть соответствующие органы, которые сегодня занимаются. При обнаружении признаков уголовного правонарушения он будет по уголовной (привлечен к ответственности - Прим. автора), если административного - по административному", - сказал он.
"Будет дана конкретная правовая оценка", - пообещал заместитель генпрокурора. Очередной скандал с участием Усенова
Напомним, 4 июня Максат Усенов вновь оказался в центре скандала после того, как социальных сетях были опубликованы видеоролики, снятые на борту самолета, выполнявшего рейс Алматы - Бангкок. По словам свидетеля, Усенов вел себя вызывающе и просил стюардесс разрешить ему покурить, предлагая заплатить за нарушение правил. Сообщалось, что он был задержан после посадки самолета.
Позже в МИД РК сообщили, что Усенова заверил представителей тайской полиции, что будет соблюдать порядок и выполнять требования экипажа, после чего вьетнамская авиакомпания согласилась принять его на борт.
В авиакомпании Air Astana также прокомментировали инцидент с участием "Безумного Макса" на борту самолета, сообщив, что во время полета Усенов неоднократно нарушал правила поведения на воздушном судне. Также его могут внести в "серый" список.
6 июня стало известно, что Усенов вылетел за границу при наличии налоговой задолженности. 7 июня в Министерстве юстиции РК сообщили, что это стало возможным ввиду отсутствия исполнительного производства у судоисполнителей. В этот же день в департамент госдоходов по Алматы сообщили, что в первую очередь подают документы в суд по крупным должникам с суммой более 300 тысяч тенге. В ведомстве отметили, что в отношении Усенова уже готовят материалы для передачи в суд.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.