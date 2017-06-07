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Максат Усенов может быть привлечен к ответственности – Генпрокуратура

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Максат Усенов может быть привлечен к ответственности – Генпрокуратура
Фото: ©Арман Мухатов
Максат Усенов, устроивший дебош в самолете, может быть привлечен к ответственности - административной либо уголовной. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает корреспондент Today.kz.

"Есть соответствующие органы, которые сегодня занимаются. При обнаружении признаков уголовного правонарушения он будет по уголовной (привлечен к ответственности - Прим. автора), если административного - по административному", - сказал он.

"Будет дана конкретная правовая оценка", - пообещал заместитель генпрокурора.
Очередной скандал с участием Усенова

Напомним, 4 июня Максат Усенов вновь оказался в центре скандала после того, как социальных сетях были опубликованы видеоролики, снятые на борту самолета, выполнявшего рейс Алматы - Бангкок. По словам свидетеля, Усенов вел себя вызывающе и просил стюардесс разрешить ему покурить, предлагая заплатить за нарушение правил. Сообщалось, что он был задержан после посадки самолета.

Позже в МИД РК сообщили, что Усенова заверил представителей тайской полиции, что будет соблюдать порядок и выполнять требования экипажа, после чего вьетнамская авиакомпания согласилась принять его на борт.

В авиакомпании Air Astana также прокомментировали инцидент с участием "Безумного Макса" на борту самолета, сообщив, что во время полета Усенов неоднократно нарушал правила поведения на воздушном судне. Также его могут внести в "серый" список.

6 июня стало известно, что Усенов вылетел за границу при наличии налоговой задолженности. 7 июня в Министерстве юстиции РК сообщили, что это стало возможным ввиду отсутствия исполнительного производства у судоисполнителей. В этот же день в департамент госдоходов по Алматы сообщили, что в первую очередь подают документы в суд по крупным должникам с суммой более 300 тысяч тенге. В ведомстве отметили, что в отношении Усенова уже готовят материалы для передачи в суд.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:34
Ақша болса қалтаңда, талтаңдасаң талтаңда ...
 
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YakudzaVkedax (Посетители) Сегодня, 20:04
Цитата: Швейк
Сначала его выпустили с долгами, помахав вслед платочком и утирая слезки умиления. Потом спохватились и погрозили пальчиком

Не удивлюсь, если они перед ним еще и извинятся за беспокойство.
Вся правовая система вместе с генпрокурорами сопли жует и пальцем в носу ковыряют, пока это животное плюет на все.
Вы не то, что людей не можете от него защитить, он уже вам самим на голову кучу наложил.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:08
Сначала его выпустили с долгами, помахав вслед платочком и утирая слезки умиления. Потом спохватились и погрозили пальчиком dada
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 18:07
А будет он вообще привлечён?Такой заголовок что они ещё сомневаются.А всё потому что папик при делах!
 
 

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