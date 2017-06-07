Максат Усенов может быть привлечен к ответственности – Генпрокуратура

Максат Усенов, устроивший дебош в самолете, может быть привлечен к ответственности - административной либо уголовной. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает корреспондент Today.kz.



"Есть соответствующие органы, которые сегодня занимаются. При обнаружении признаков уголовного правонарушения он будет по уголовной (привлечен к ответственности - Прим. автора), если административного - по административному", - сказал он.



"Будет дана конкретная правовая оценка", - пообещал заместитель генпрокурора.

Очередной скандал с участием Усенова



Напомним, 4 июня Максат Усенов вновь оказался в центре скандала после того, как социальных сетях были опубликованы видеоролики, снятые на борту самолета, выполнявшего рейс Алматы - Бангкок. По словам свидетеля, Усенов вел себя вызывающе и просил стюардесс разрешить ему покурить, предлагая заплатить за нарушение правил. Сообщалось, что он был задержан после посадки самолета.



Позже в МИД РК сообщили, что Усенова заверил представителей тайской полиции, что будет соблюдать порядок и выполнять требования экипажа, после чего вьетнамская авиакомпания согласилась принять его на борт.



В авиакомпании Air Astana также прокомментировали инцидент с участием "Безумного Макса" на борту самолета, сообщив, что во время полета Усенов неоднократно нарушал правила поведения на воздушном судне. Также его могут внести в "серый" список.



6 июня стало известно, что Усенов вылетел за границу при наличии налоговой задолженности. 7 июня в Министерстве юстиции РК сообщили, что это стало возможным ввиду отсутствия исполнительного производства у судоисполнителей. В этот же день в департамент госдоходов по Алматы сообщили, что в первую очередь подают документы в суд по крупным должникам с суммой более 300 тысяч тенге. В ведомстве отметили, что в отношении Усенова уже готовят материалы для передачи в суд.