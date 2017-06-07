Обломки пропавшего в Мьянме самолета со 116 пассажирами нашли в море

Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP. Об этом СМИ сообщил чиновник.



Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.



Ранее похожий инцидент произошел в мае 2017 года в Америке. Небольшой самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду. На борту находились жители Нью-Йорка с двумя детьми в возрасте десяти и четырех лет.



Самолет вылетел из Пуэрто-Рико в понедельник в 11 часов утра по местному времени, около двух часов дня связь с ним была потеряна. В момент исчезновения воздушное судно находилось на высоте более семи тысяч метров над Эльютерой - одним из Багамских островов. Береговая охрана начала поиски самолета в этом районе.