Обломки пропавшего в Мьянме самолета со 116 пассажирами нашли в море

Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP. Об этом СМИ сообщил чиновник.
Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.
Ранее похожий инцидент произошел в мае 2017 года в Америке. Небольшой самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду. На борту находились жители Нью-Йорка с двумя детьми в возрасте десяти и четырех лет.
Самолет вылетел из Пуэрто-Рико в понедельник в 11 часов утра по местному времени, около двух часов дня связь с ним была потеряна. В момент исчезновения воздушное судно находилось на высоте более семи тысяч метров над Эльютерой - одним из Багамских островов. Береговая охрана начала поиски самолета в этом районе.
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