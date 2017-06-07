ДУМК призвал казахстанцев быть доброжелательными к гостям ЭКСПО

Обращение ДУМК прозвучало сразу после случая обмана иностранца в Астане: таксист довёз гостя до аэропорта за 40 тысяч тенге.
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) в преддверии международной выставки ЭКСПО-2017 обратилось к казахстанцам.
Там призвали соотечественников оказать содействие проведению мероприятия, назвав это "гражданским долгом".
"Предстоящее важное событие, которое имеет историческую важность для нашей страны, даёт нам большую возможность ознакомить иностранных гостей с нашей традицией и религией, культурой и литературой, показать наши национальные ценности и достижения нашего государства, проявить наше гостеприимство. В этой связи Духовное управление мусульман Казахстана призывает всех соотечественников проявить доброжелательность к нашим зарубежным гостям, повысить качество услуг, показывать национальные ценности и традиции, культуру", – говорится в распространённом обращении ДУМК.
В сообщении приводят слова пророка Мухаммеда: "Если вас посетит глава (представитель) другого государства, окажите ему должный почет".
"Гостеприимство – это присущее казахскому народу качество. Гостеприимность, щедрость, открытость казахов – это традиция наших кочевых предков, которая передается из поколения в поколение", – отметили в ДУМК.
Накануне сообщалось, что в Астане водитель такси довёз иностранца из аэропорта до гостиницы за огромную цену – 40 000 тенге. Гражданин Венгрии обратился в полицию и по горячим следам задержан 33-летний таксист. По факту мошенничества ведётся досудебное расследование.
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