ДУМК призвал казахстанцев быть доброжелательными к гостям ЭКСПО

Обращение ДУМК прозвучало сразу после случая обмана иностранца в Астане: таксист довёз гостя до аэропорта за 40 тысяч тенге.



Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) в преддверии международной выставки ЭКСПО-2017 обратилось к казахстанцам.



Там призвали соотечественников оказать содействие проведению мероприятия, назвав это "гражданским долгом".



"Предстоящее важное событие, которое имеет историческую важность для нашей страны, даёт нам большую возможность ознакомить иностранных гостей с нашей традицией и религией, культурой и литературой, показать наши национальные ценности и достижения нашего государства, проявить наше гостеприимство. В этой связи Духовное управление мусульман Казахстана призывает всех соотечественников проявить доброжелательность к нашим зарубежным гостям, повысить качество услуг, показывать национальные ценности и традиции, культуру", – говорится в распространённом обращении ДУМК.



В сообщении приводят слова пророка Мухаммеда: "Если вас посетит глава (представитель) другого государства, окажите ему должный почет".



"Гостеприимство – это присущее казахскому народу качество. Гостеприимность, щедрость, открытость казахов – это традиция наших кочевых предков, которая передается из поколения в поколение", – отметили в ДУМК.



Накануне сообщалось, что в Астане водитель такси довёз иностранца из аэропорта до гостиницы за огромную цену – 40 000 тенге. Гражданин Венгрии обратился в полицию и по горячим следам задержан 33-летний таксист. По факту мошенничества ведётся досудебное расследование.