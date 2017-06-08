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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Skype перестанет работать у миллионов пользователей

Просмотров:41 Опубликовано: Сегодня, 08:21
Skype перестанет работать у миллионов пользователей
© CNBC.com
Компания Microsoft предупредила пользователей о том, что с 1 июля 2017 года приложение Skype перестанет работать на некоторых старых платформах. Доступа к сервису лишатся владельцы смартфонов, работающих под управлением Windows Phone 8 и 8.1, планшетах с Windows RT и телевизорах с функцией Smart TV, сообщает Postimees.

"Мы заметили, что вы сейчас или ранее использовали Skype на Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, Windows RT, TV или в приложении Messaging для Windows 10 Mobile. Мы с сожалением сообщаем вам, что собираемся полностью удалить эти версии Skype. Как результат, после 1 июля 2017 года вы больше не сможете войти в эти версии Skype", - говорится в пресс-релизе компании.

Если вы пользуетесь одной из перечисленных платформ и Skype является вашим рабочим инструментом, то до конца месяца вам стоит задуматься об обновлении операционной системы или смене телефона, отмечает издание.

Skype перестанет работать у миллионов пользователей


Портал Новости Hi-Tech уточняет, что окончание поддержки Skype на старых операционных системах связано с тем, что Microsoft переводит свой мессенджер на облачную инфраструктуру и, по всей видимости, не хочет обновлять приложения на платформах, которые перестали развиваться. Skype продолжит работать и получать обновления на Android, iOS, Windows 10 и Windows 10 Mobile.

"В ближайшее время Microsoft выпустит крупное обновление Skype - приложение получило множество новых функций и будет выглядеть похожим на Snapchat", - информирует издание.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 08:34
Ну да, ну да... Для пользования Скайпом купите у нас 10-ю винду. "А если не будут брать - отключим газ" (с) crazy
 
 

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