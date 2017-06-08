Президент Туркменистана отменил бесплатные электричество, газ и водоснабжение

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил отменить всю действующую в стране систему социальных льгот для населения, назвав ее неэффективной. С соответствующим распоряжением Бердымухамедов выступил на заседании правительства, которое прошло в среду, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.



Как сообщается, Бердымухамедов поручил вице-премьеру Ходжамаммедову подготовить предложения по аннулированию всех льгот.



"То есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи", - сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.



"Именно посредством налоговой системы мы сможем увеличить размеры заработной платы, а также отказаться от нецелесообразной системы выплаты денежных премий", – сказал президент Туркменистана.



Льготы для граждан Туркменистана были введены в 1993 году первым президентом государства Сапармуратом Ниязовым. Благодаря льготам жители могли бесплатно получать воду, газ и электричество.