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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Президент Туркменистана отменил бесплатные электричество, газ и водоснабжение

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Президент Туркменистана отменил бесплатные электричество, газ и водоснабжение
иллюстративное фото: visa-turkmenistan
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил отменить всю действующую в стране систему социальных льгот для населения, назвав ее неэффективной. С соответствующим распоряжением Бердымухамедов выступил на заседании правительства, которое прошло в среду, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как сообщается, Бердымухамедов поручил вице-премьеру Ходжамаммедову подготовить предложения по аннулированию всех льгот.

"То есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи", - сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Именно посредством налоговой системы мы сможем увеличить размеры заработной платы, а также отказаться от нецелесообразной системы выплаты денежных премий", – сказал президент Туркменистана.

Льготы для граждан Туркменистана были введены в 1993 году первым президентом государства Сапармуратом Ниязовым. Благодаря льготам жители могли бесплатно получать воду, газ и электричество.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:08
Чтож, Супермурат вполне заслужил нимб и вечную память народа.. angel
 
 

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