Арабские государства готовят список требований к Катару

Ведущие арабские государства составляют список требований, которые должен выполнить Катар для восстановления дипломатических и экономических отношений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских и американских чиновников, участвующих в обсуждениях данного вопроса, пишет РБК.



По информации собеседников издания, одно из требований касается шагов, направленных на значительное сокращение объемов вещания телеканала Al Jazeera. Также Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и их союзники добиваются гарантий того, что правительство Катара прекратит свое предполагаемое финансирование экстремистских групп на Ближнем Востоке и разорвет отношения с политическим руководством «Братьев мусульман».



По словам собеседников газеты, сейчас официальный список требований обобщается, завершить над ним работу планируется в ближайшие дни.



Посол Катара в Вашингтоне Мешаль бин Хамад Аль Тани заявил в минувшую среду, что его правительство до сих пор не знает деталей, которые легли в основу принятия арабскими странами решений о разрыве отношения. Он подчеркнул, что Доха открыта для попыток администрации Дональда Трампа стать посредником в разрешении конфликта. «До сих пор никаких требований не было», — сказал Аль Тани. «Мы работаем над деэскалацией», — добавил он.



На этой неделе десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов. Кроме того, Доха, по их мнению, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.



Официальные лица Саудовской Аравии и ОАЭ также заявили, что в ближайшие дни готовят дополнительные ограничительные меры в отношении Катара, включая экономические санкции.