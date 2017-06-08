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Фальшивые 5 и 10-тысячные купюры изготавливали в Алматинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Фальшивые 5 и 10-тысячные купюры изготавливали в Алматинской области
Фото с сайта Tengrinews.kz
Сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальшивых денежных купюр номиналом 5000 и 10 000 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД области.

Цех обнаружили 7 июня 2017 года на территории Енбекшиказахского района Алматинской области. До этого в Илийском районе Алматинской области в ходе сбыта фальшивых купюр была задержаны группа лиц, у которых обнаружены и изъяты фальшивые денежные средства на общую сумму 170 000 тенге, также листы бумаг формата А4, на которые нанесены цветным принтером формы и изображения купюр номиналами 5000 и 10 000 тенге.

Фальшивые 5 и 10-тысячные купюры изготавливали в Алматинской области


Купюры изготавливались в частном доме. В ходе осмотра по месту жительства одного из фигурантов дела обнаружены и изъяты специальные бумаги, а также цветной принтер и другие принадлежности. По итогам ряда оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного расследования выявлены места сбыта фальшивых денежных купюр. Так, злоумышленники сбывали фальшивые купюры в мелких магазинах на окраинах города, также продавцам ягод вдоль трассы Алматинской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 231 УК РК "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

"В этой связи Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области просит граждан, обнаруживших у себя фальшивые купюры, незамедлительно сообщать в территориальные органы Службы экономических расследований органов государственных доходов Республики Казахстан", - прокомментировали в региональном ДГД.
Источник: Tengrinews.kz
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