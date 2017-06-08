Среднестатистический казахстанец выпивает 8,7 литра чистого спирта в год – ВОЗ

В опубликованном докладе "Мировая статистика здравоохранения" ВОЗ представила статистику за прошлой год по потреблению алкоголя в большинстве стран мира.
По данным организации, каждый казахстанец ежегодно выпивает около 8,7 литра чистого спирта. Это соответствует 18-й строчке в списке стран Евроазиатского континента (по возрастанию) и является самым высоким показателем среди среднеазиатских стран.
Таждикистан замыкает тройку самых непьющих стран на континенте – 2,9 литра в год (после Турции – 1,9 и Македонии – 2,8). Узбекистан имеет показатель 5,1, Кыргызстан и Туркменистан – 5,5.
Лидерами по потреблению алкоголя в Евразии (и в мире) считаются жители Литвы, выпивающие по 18,2 литра чистого алкоголя ежегодно. Беларусь имеет показатель 16,4 литра в год, Молдова – 15,9, Россия – 13,9.
Самые низкий уровень потребления спиртного в мире показали Мавритания, Либия (100 мл в год), Бангладеш, Кувейт, Пакистан, Саудовская Аравия, Йемен и Коморос (200 мл в год).
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