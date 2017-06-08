Сейчас на сайте
2669
объявлений
  • Установка и продажа спутникового оборудования
  • Продам Фильтр за 5 000 тенге
  • Продам Вязальный аппарат за 3 000 тенге
  • Продам Аудиокассеты за 1 500 тенге
  • Продам Холодильник за 60 000 тенге
  • Продам Запчасти за 20 000 тенге
  • Продам Сплит-систему Beko за 75 000 тенге
 

 
Четверг, 08 Июня
+28...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.65 KZT
  • €1 = 352.14 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Среднестатистический казахстанец выпивает 8,7 литра чистого спирта в год – ВОЗ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Среднестатистический казахстанец выпивает 8,7 литра чистого спирта в год – ВОЗ
Фото из открытых источников
В опубликованном докладе "Мировая статистика здравоохранения" ВОЗ представила статистику за прошлой год по потреблению алкоголя в большинстве стран мира.

По данным организации, каждый казахстанец ежегодно выпивает около 8,7 литра чистого спирта. Это соответствует 18-й строчке в списке стран Евроазиатского континента (по возрастанию) и является самым высоким показателем среди среднеазиатских стран.

Таждикистан замыкает тройку самых непьющих стран на континенте – 2,9 литра в год (после Турции – 1,9 и Македонии – 2,8). Узбекистан имеет показатель 5,1, Кыргызстан и Туркменистан – 5,5.

Лидерами по потреблению алкоголя в Евразии (и в мире) считаются жители Литвы, выпивающие по 18,2 литра чистого алкоголя ежегодно. Беларусь имеет показатель 16,4 литра в год, Молдова – 15,9, Россия – 13,9.

Самые низкий уровень потребления спиртного в мире показали Мавритания, Либия (100 мл в год), Бангладеш, Кувейт, Пакистан, Саудовская Аравия, Йемен и Коморос (200 мл в год).
Источник: informburo.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика