На борьбу с нищетой и голодом Казахстан в 2017 году выделяет 50 миллиардов тенге

На борьбу с нищетой, голодом, а также на другие цели устойчивого развития в 2017 году Казахстан, по подсчетам аналитиков агентства Еnergyprom, выделяет рекордный объем средств - 50,7 миллиарда тенге. Это в три раза превышает показатель прошлого года. В том числе 23 миллиарда тенге будут выделены из заемных средств Всемирного банка, сообщает Today.kz.



В 2016 году 80 процентов выделенных средств в Казахстане направили на образование, сектор ЖКХ и поддержку бизнеса.



"В 2016 году в рамках реализации целей устойчивого развития большая часть расходов пришлась на сферу ЖКХ - 6,6 миллиарда тенге. В том числе на шесть регионов: Кызылординская область - 3,4 миллиарда тенге, Северо-Казахстанская область - 1,5 миллиарда тенге, Павлодарская - 0,9 миллиарда тенге, Актюбинская - 0,4 миллиарда тенге, Костанайская - 0,2 миллиарда тенге, Жамбылская - 0,18 миллиардов тенге", - сообщают эксперты агентства.



По подсчетам аналитиков, на образование в прошлом году затратили 3,8 миллиарда тенге, на поддержку предпринимательства выделили 3,3 миллиарда тенге, на сельское хозяйство - 1,2 миллиарда тенге и здравоохранение - 0,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день все национальные и местные программы развития разработаны с учетом целей устойчивого развития.



Кроме того, Казахстан выступает в качестве донора и выделит в этом году 60,3 миллиона тенге на содействие странам Центральной Азии по внедрению, развитию и реализации целей устойчивого развития.



В сентябре 2015 года страны ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Участниками Генассамблеи выработаны 17 целей для устойчивого развития, так называемых, "целей тысячелетия". Среди них — ликвидация нищеты, охрана здоровья, развитие зеленой энергетики и многое другое.