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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На борьбу с нищетой и голодом Казахстан в 2017 году выделяет 50 миллиардов тенге

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 14:33
На борьбу с нищетой и голодом Казахстан в 2017 году выделяет 50 миллиардов тенге
Фото: ©Арман Мухатов
На борьбу с нищетой, голодом, а также на другие цели устойчивого развития в 2017 году Казахстан, по подсчетам аналитиков агентства Еnergyprom, выделяет рекордный объем средств - 50,7 миллиарда тенге. Это в три раза превышает показатель прошлого года. В том числе 23 миллиарда тенге будут выделены из заемных средств Всемирного банка, сообщает Today.kz.

В 2016 году 80 процентов выделенных средств в Казахстане направили на образование, сектор ЖКХ и поддержку бизнеса.

"В 2016 году в рамках реализации целей устойчивого развития большая часть расходов пришлась на сферу ЖКХ - 6,6 миллиарда тенге. В том числе на шесть регионов: Кызылординская область - 3,4 миллиарда тенге, Северо-Казахстанская область - 1,5 миллиарда тенге, Павлодарская - 0,9 миллиарда тенге, Актюбинская - 0,4 миллиарда тенге, Костанайская - 0,2 миллиарда тенге, Жамбылская - 0,18 миллиардов тенге", - сообщают эксперты агентства.

По подсчетам аналитиков, на образование в прошлом году затратили 3,8 миллиарда тенге, на поддержку предпринимательства выделили 3,3 миллиарда тенге, на сельское хозяйство - 1,2 миллиарда тенге и здравоохранение - 0,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день все национальные и местные программы развития разработаны с учетом целей устойчивого развития.

Кроме того, Казахстан выступает в качестве донора и выделит в этом году 60,3 миллиона тенге на содействие странам Центральной Азии по внедрению, развитию и реализации целей устойчивого развития.

В сентябре 2015 года страны ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Участниками Генассамблеи выработаны 17 целей для устойчивого развития, так называемых, "целей тысячелетия". Среди них — ликвидация нищеты, охрана здоровья, развитие зеленой энергетики и многое другое.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Есаул
  • Юрий Спассков
 Крадун (Посетители) Сегодня, 16:43
АДАЙ,

Да нет!Они же по чесному написали!!!

На борьбу с нищетой, голодом, а также на другие цели устойчивого развития в 2017 году
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • botden
  • Крадун
  • Есаул
 Вован (Посетители) Сегодня, 16:18
Во попилят......... prostite
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • botden
  • Крадун
 Есаул (Посетители) Сегодня, 15:59
Интересно девки пляшут,нам то хотя достанется чего или растащат и не заметят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Есаул
  • Вован
  • botden
  • Крадун
 RRR (Посетители) Сегодня, 15:51
Пилите, Шура, пилите...(c) . "Семь рук у казана", небось, контролировать будет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • leo529
  • Есаул
  • botden
  • Крадун
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 15:21
Если народ бедный, то у кого же тогда воруют??? lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • leo529
  • Есаул
  • kolu411
  • botden
  • Крадун
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 14:48
МММ да. 50 миллиардов. Надо было тему по другому назвать. "Казахстан выделяют 50 миллиардов тенге, растащит чиновникам по своим карманам".Так будет правильнее.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Краснов
  • kolu411
  • Есаул
  • botden
 Крадун (Посетители) Сегодня, 14:40
В том числе 23 миллиарда тенге будут выделены из заемных средств Всемирного банка, сообщает Today.kz.

Да да!Вгоняйти нас в долги и будущее поколение.С голодом и нищетой боримся? lol
 
 

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