Более 2 млн казахстанцев получат повышенные пенсии в 2017-2018 годах

Кроме того предусмотрено повышение единовременного пособия в связи с рождением ребенка с 1 июля 2017 года на 20%.

На пленарном заседании Сената Парламента РК одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя законопроект, в 2017-2018 годах планируется поэтапно повысить размеры пенсий, выплачиваемых из республиканского бюджета.



Размер солидарной пенсии будет повышен на 11 процентов с учётом 9-процентного повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет увеличится на 13 процентов, с учётом 7-процентного повышения.



В итоге, повышение пенсионных выплат коснется более 2 млн казахстанцев. Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение единовременного пособия в связи с рождением ребенка с 1 июля 2017 года на 20 процентов.



На повышение пенсий и данного вида пособий в республиканском бюджете предусмотрено 81,6 млрд тенге.



Законопроект также содержит норму о переносе предусмотренного срока внедрения 5-процентных обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 на 2020 год.



В своем выступлении министр также коснулась вопроса об определении минимального расчетного показателя.



«Сейчас у нас есть малоимущее население, 55 процентов всего дохода уходит на продовольственную корзину и 45 процентов - на другие нужды. Поэтому, с января следующего года будем работать над приведением в соответствие с МРП продовольственной корзины нашего населения. Наши социальные выплаты будут рассчитываться по новому МРП. Для этого в республиканском бюджете предусмотрено 63 миллиарда тенге», - сказала Т.Дуйсенова.