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Использовать смартфоны вместо паспортов разрешат в аэропорту Дубая

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Использовать смартфоны вместо паспортов разрешат в аэропорту Дубая
Фото © Sputnik
Пассажиры международного аэропорта Дубай теперь смогут вместо паспортов в ходе процедуры предполетного контроля использовать свои смартфоны, пишет газета Gulf News.

Для этого им нужно загрузить на телефон специальное приложение Smart UAE Wallet. Отмечается, что программа хранит данные паспорта или другого удостоверяющего личность документа, а также информацию из билета путешественника.

При вылете из аэропорта Дубая пассажир должен будет использовать смартфон при проходе через так называемый "умный вход" (спецтурникеты), а также отсканировать отпечаток пальца. Отмечается, что новая система сократит время проверки каждого путешественника до 9-12 секунд. Пока воспользоваться услугой могут только граждане ОАЭ.

Проект был запущен властями эмирата совместно с авиакомпанией Emirates. В будущем приложение доработают таким образом, что всем жителям ОАЭ не придется показывать документы при входе в любое правительственное учреждение. Вся нужная информация будет храниться в их телефоне.
Источник: Tengrinews.kz
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