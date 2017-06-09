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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцам предлагают инвестировать в золото

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Казахстанцам предлагают инвестировать в золото
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Золотые слитки можно будет купить и продать банках второго уровня. В продажу поступят золотые слитки весом в 10, 20, 50 и 100 граммов.

Каждый человек, у которого есть хоть малейшие накопления, периодически задумывается о том, как их сохранить. На днях на казахстанском финансовом рынке появился инструмент, позволяющий не только сохранить сбережения, но и приумножить их.

Золотые слитки хранились только в банках

Еще недавно казахстанцы, желающие вложить свободные деньги в золото, сталкивались с некоторыми сложностями. Начать стоит с того, что в продаже имелось только инвестиционное золото. Купить или продать его можно было только через брокера, который брал за это комиссионные. Плюс к этому, покупая слиток, человек не мог забрать его из банка, он оставался там на хранении. Эта услуга также оплачивалась собственником.

Золото не подвержено инфляции

Но благодаря Казахстанскому монетному двору НБРК, вся эта процедура существенно упростилась. 31 мая т.г. была анонсирована программа по продаже и выкупу золотых слитков для населения.

Как подчеркнул глава Национального Банка РК Данияр Акишев, «основной идеей является не просто продажа золота населению, а запуск ликвидного и активного рынка, когда граждане могут выбирать – хранить это золото для сбережения или совершать операции по покупке и продаже с целью получения дохода». Поэтому, по его словам, главной задачей является обеспечение высокой ликвидности инструмента. «Обращаю внимание, что золотые мерные слитки являются исключительно казахстанскими – от сырья до конечного продукта. Национальный Банк гарантирует высокое качество слитков золота с пробой «четыре девятки»», – подчеркнул Д. Акишев.

По мнению некоторых аналитиков, инвесторы сегодня предпочитают вкладывать средства именно в золотые слитки, монеты и «золотые» биржевые фонды. По их прогнозам, в дальнейшем спрос на золото будет расти.

Помимо ликвидности и востребованности, золото имеет еще одно неоспоримое преимущество - это отличный подарок для любого человека.

Слитки будут продаваться в банках

Золотые слитки Казахстанского монетного двора представлены в четырех разновидностях: 10, 20, 50 и 100 граммов. Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке. Приобрести слиток можно в банках второго уровня – участников вышеуказанной программы.

«На мой взгляд, это прекрасное начинание. Монеты Казахстанского монетного двора давно стали популярны среди нумизматов во всем мире, но население не всегда понимает их ценность. В свою очередь золотые слитки - это хорошая инвестиция и прекрасный подарок», - поделился один из казахстанских нумизматов, опрошенных редакцией Nur.kz.

Добавим, что основным фактором обеспечения ликвидности рынка золотых слитков будет возможность их продать и получить деньги «день в день». Конечная стоимость покупки и продажи золотых слитков устанавливается банками самостоятельно с учетом официальных котировок и собственной маржи.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 12:30
Нет уж, лучше в гречку, спички, соль и сахар. А то вон Келимбетов возвращается, ога dada
 
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  • GuF
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:47
Казахстанцам предлагают инвестировать в золото
из нержавеющей стали...

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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