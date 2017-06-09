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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Владислав Челах: жду чуда, только на него вся надежда

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Владислав Челах: жду чуда, только на него вся надежда
Фото: Sputnik / Талгат Галимов
Пять лет прошло с потрясших Казахстан и весь мир событий, произошедших на заставе "Арканкерген".

Осужденный на пожизненное заключение в тюрьме Владислав Челах готовится к процессу в Международном суде Организации Объединенных Наций. Процесс может затянуться на три года, однако родные осужденного и сам Владислав готовы ждать. Верят, что суд ООН установит истинную причину произошедшего на погранзаставе "Арканкерген".

Об этом Sputnik Казахстан рассказал дедушка осужденного Владимир Челах.

Напомним, Владислав Челах, уроженец Караганды, был осужден за убийство 14 сотрудников пограничной службы "Арканкерген", а также егеря местного лесничества.

Трагедия произошла 28 мая 2012 года. По версии следствия, Владислав Челах − на тот момент рядовой личного состава пограничного поста, расположенного в горном районе на границе Казахстана с Китаем − расстрелял своих сослуживцев, поджег казармы и убил лесника. Специализированный межрайонный военный суда по уголовным делам признал его виновным в массовом убийстве, незаконном получении, разглашении, распространении государственных секретов, в краже, хищении оружия, уничтожении военного имущества и дезертирстве. Приговор — пожизненное заключение.

На момент преступления парню было 19 лет. О том, что случилось с его внуком, дедушка Владимир Челах вспоминает с дрожью в голосе.

"Такое врагу не пожелаешь. Однако впадать в отчаяние не собираемся. План действий — брать себя в руки и строить защиту. Адвокат считает, что суд в ООН должен все досконально рассмотреть. Ему пришла бумага, что приняли в производство", — говорит мужчина.

Пять лет в колонии

Почти пять лет родные Владислава Челаха навещают его в колонии УК 161/3 города Житикара, на тюремном жаргоне — "Черный беркут", одной из двух в Казахстане колоний для пожизненно осужденных. Увидеть сына и внука можно четыре раза в год. Свидание проходит в специальной комнате, где выставлены конвой и все загорожено решетками. За два часа нужно успеть расспросить о здоровье, планах, учебе и в общем о жизни, а также передать от родных и близких приветы, слова участия и поддержки.

"Я к внуку ездил, бабушка и отец ездили в Житикару. Он и мы всегда очень ждем этих свиданий. Владислав держится. Учит языки, право. Изучил греческий язык, учит английский, внимательно штудирует право, йогой занимается. Духовные практики ему помогают не потерять себя, верить в будущее. Даже для пожизненно заключенного трудно отказаться от этой веры. Да это и не нужно. Он надеется на лучшее", — говорит Владимир Челах.

Первое время Владислав находился в одиночной камере, теперь его перевели в общую. Это намного лучше, общение с живыми людьми не заменить ничем, уверены родные.

Длительные свидания длиною в 1 день в колонии пока не проводят, обустраивают специальную комнату. И этого очень ждет все семейство Челах. Хочется побаловать внука чем-нибудь домашним, вкусным, говорит дедушка, однако правила колонии едины для всех.

"Там продукты принимают, потом тщательно проверяют, даже колбасу режут. Мы передаем теплые вещи внуку, необходимые принадлежности. Владислав часто просит конфеты, любимые, шоколадные, но носим только леденцы: другие не положены. Все это понятно, правила есть правила, но для нас все еще непросто привыкнуть…", — делится дедушка.

Единственная радость для семейства Челах — писать друг другу письма.

Месяц назад у родной сестры Владислава был день рождения, открытка с поздравлением от брата очень растрогала: "Не так давно было свидание, но как только вы уехали, сразу стал скучать. Свидание короткое, а так хочется всех еще раз увидеть. Жду следующее свидание с нетерпением, когда вы ко мне приедете, мои родные. Жду чуда, только на него вся надежда…".
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:32
Молодцы что руки не опускаете...А кто-то попадёт на баблосы, в виде компенсации beer2
 
 

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