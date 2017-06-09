Как планируют изменить работу скорой помощи в Казахстане

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что планируется реформировать в работе службы скорой медицинской помощи, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как отметила директор Департамента организации медицинской помощи МЗ РК Ажар Тулегалиева, в службе скорой медицинской помощи работают 24 самостоятельных станции, 227 отделений скорой медпомощи. Из них 67 процентов находится в нетиповых зданиях. Автопарк представляет 2100 единиц специализированный автомобилей. Авиапарк – 33 воздушных судов, из них вертолетов - 11, самолетов - 22. Оснащенность медицинским оборудованием составляет 78 процентов. По данным управлений здравоохранения, в регионах процент оснащенности GPS-навигации 64 процента.



Ажар Тулегалиева также обратила внимание на то, что среднее время прибытия бригады скорой помощи в Казахстане составляет 25 минут.



"Среднее время приезда скорой медицинской помощи, где народ у нас возмущается, имеются нарекания. У нас среднее время доезда – 25 минут. Это по данным управления здравоохранения областей и городов Астаны, Алматы. А страны ОЭСР, Канады – 5-10 минут, Англии, Италии – 8 минут, Турции – 10 минут, США – 12 минут, Австрия, Германия, Литва – 15 минут. А доля обслуженных вызовов с опозданием составляет 7 процентов. Выше среднего республиканского показателя. Данный процент очень высокий в Алматы, ЮКО, Акмолинской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской области. Госпитальная смертность составляет 42 процентов. По причине травм или при ДТП мы до 80 процентов теряем. В странах ОЭСР – в среднем 10-20 процентов. Догоспитальная смертность - высокие показатели, по данным прошлого года, в ЗКО, Мангистауской, Павлодарской, Акмолинской, СКО", - сказала она.



Тулегалиева также отметила, что высокие показатели смертности в присутствии скорой медпомощи зафиксированы в Костанайской области, Алматы и Северо-Казахстанской области. Из всех реанимаций, которые оказывает скорая медицинская помощь, 25,8 процентов оказались успешными на момент оказания помощи.



Представитель Минздрава подчеркнула, что ведомством предлагается проект нового приказа правил оказания скорой медицинской помощи.



"Обсуждался вопрос исключить неотложную медицинскую помощь, оставить понятие только "скорая медицинская помощь". Это форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний, состоянии, требующих экстренной медпомощи, для предотвращения существенного вреда здоровью. Также предлагалось включить понятие – первая помощь для спасения жизни человека и предупреждение осложнений при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим или другим лицом, находящимся поблизости. Это говорит о том, что каждый гражданин нашей страны должен уметь оказывать первую помощь", - сообщила Ажар Тулегалиева.



По ее словам, целая глава проекта приказа посвящена именно подготовке специалистов скорой медицинской помощи.



"В соответствии с новой системой распределения услуг, скорая помощь будет финансироваться из республиканского бюджета. На уровне амбулаторно-поликлинической помощи – новелла этого приказа. Путем увеличения комплексного подушевого норматива санитарная авиация из республиканского бюджета. Приемные покои стационаров будут финансироваться отдельным тарифом", - сказала она.



Также в новом проекте приказа исключаются врачебные бригады.



"Врачи будут работать в специализированных бригадах: кардиологических, интенсивных и педиатрических. Сегодня действующая обстановка показывает, что в основном работают фельдшерские бригады", - отметила директор Департамента организации медицинской помощи.



По ее данным, общее количество бригад представлено 66 процентами фельдшерских бригад. Врачебные бригады составляют - 21 процент, специализированные бригады – 13 процентов.



Впервые предлагается введение единого дизайна санитарного транспорта, наличие светоотражающих опознавательных знаков. В Минздраве хотят усилить свет и звук сигнальной сирены, чтобы она была видна ночью и днем.



Также планируется открытие call-центров во всех областных, городских станциях и подстанциях скорой помощи в сельской местности. Кроме того, в ведомстве отметили необходимость внедрения автоматизированной системы управления и системы GPS навигации.