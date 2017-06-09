Возмещать казахстанцам стоимость земель по рыночной стоимости предложили в Минюсте

В Министерстве юстиции предлагают возмещать казахстанцам стоимость земель, изымаемых для государственных нужд согласно рыночной стоимости и определить правовой механизм для натурального возмещения. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Представители Минюста внесли соответствующую норму в концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража", который сегодня представили членам МВК.



Актуальность своего предложения в министерстве аргументировали тем, что несмотря на положение Конституции, которое предусматривает равноценное возмещение, владельцы собственности не получают справедливую оплату за свою недвижимость.



Хозяевам домов с земельными участками, по данным ведомства, предлагают заниженную компенсацию. Из-за этого происходят различные социальные конфликты. При этом разрешение данной проблемы требует тщательной проработки для защиты прав собственников имущества.



Кроме того, Минюст предлагает усилить общественный контроль над процессами изъятия путем обсуждения через общественные советы решений об изъятии земель.



В этой связи отдельные законодательные акты Республики Казахстан могут подвергнуться существенным изменениям.