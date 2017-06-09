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Заемщикам в РК хотят дать месяц на продажу заложенной в банке недвижимости

Просмотров:86 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Заемщикам в РК хотят дать месяц на продажу заложенной в банке недвижимости
Фото Турар Казангапов ©
Заемщикам в РК предлагается дать месяц при предъявлении банком требования о досрочном исполнении обязательства на реализацию заложенного имущества. Такое предложение предусмотрено в разработанном Минюстом РК законопроекте. Об этом сообщила вице-министр ведомства Зауреш Баймолдина в ходе заседания Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, при реализации залогового имущества самим банком он реализуется по очень заниженным ценам, и заемщик остается в накладе.

"Почему бы не предоставить заемщику месячный срок, чтобы он попытался самостоятельно реализовать и при этом банк не потеряет деньги, которые ему должен вернуть заемщик", - прокомментировала она. Помимо этого, предлагаются поправки, исключающие комиссии по договорам банковских займов в случае, если договором предусмотрено открытие банковского счета. "Если сложить, получается 56 процентов. Это же неразумно!" - сказала она.

Также в законопроекте предлагается, чтобы банками предоставлялась отсрочка на срок до шести месяцев с приостановлением штрафных санкций в ряде случаев: смерть заемщика, тяжелые формы заболевания, расторжение трудового договора при сокращении, ликвидации предприятия. Помимо этого, предлагается установить иммунитет от обращения взыскания на алиментные платежи при наличии специальных счетов, установить ограничения от взыскания во внесудебном порядке денег, находящихся на жилищных сберегательных счетах.

Также сообщается, что в Казахстане предлагается создать институт проверки сделок с недвижимостью. Предусматривается, что услуги будут предоставлять нотариусы по тарифу, не превышающему 10 МРП. Они будут использовать единую нотариальную информационную систему.

"Нотариус будет выносить заключение с информацией о правовых рисках и рекомендации по их возможному устранению, это заключение нотариуса не будет иметь обязательный характер - стороны могут заключить сделку, но тогда уже риск будет ложиться на сами стороны. В целях полной проверки документа Минюстом прорабатываются с МИК РК вопросы интеграции систем", - сказала она.
Источник: Tengrinews.kz
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