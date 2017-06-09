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На казахстанских автозаправках начали принимать электронные талоны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:29
На казахстанских автозаправках начали принимать электронные талоны
Фото из открытых источников
Система электронных талонов на автозаправках "КазМунайГаз" теперь доступна для населения и юридических лиц во всех регионах страны.

Система оплаты топлива электронными талонами начала действовать в сети АЗС "КазМунайГаз" во всех регионах Казахстана, сообщается на сайте компании "ҚазМұнайГаз Өнімдері".

Электронный талон – это цифровой документ, в код которого зашифрованы вид и объём нефтепродукта (бензин, дизельное топливо), а также срок его действия. Физические и юридические лица могут оформить электронные талоны и пользоваться такой формой оплаты топлива без каких-либо ограничений.

Чтобы получить электронный талон, в личном кабинете на сайте https://azskmg.kz покупатель (физическое лицо) формирует заказ на покупку талонов, устанавливая все вышеназванные параметры.

Для юридических лиц процедура немного отличается: компании необходимо заключить договор на электронные талоны. Для этого представитель должен прийти в офис продаж с необходимым пакетом документов, подписать договор и после регистрации в системе получить на электронную почту приглашение в личный кабинет.

Оплатить заказ можно через сервис онлайн-платежей, кассу в офисах продаж либо перечислением на расчётный счёт. Выбрав электронный талон как форму оплаты за топливо, клиент значительно экономит время – через личный кабинет возможны активация и блокирование талонов, а также получение управленческой отчётности в режиме онлайн. Непосредственно талоны с уникальным номером (кодом) покупатель получает в Личном кабинете только после оплаты указанного объёма нефтепродуктов. Чтобы воспользоваться талоном, достаточно распечатать его и предъявить кассиру на любой АЗС "КазМунайГаз".

Система электронных талонов значительно сокращает объёмы "бумажной" работы, снижает риски, связанные с "человеческим фактором", поскольку практически автоматизирует процессы, связанные с распределением, выдачей и получением талонов, отметил управляющий директор по запасам и реализации "ҚазМұнайГаз Өнімдері" Георгий Аиозба.

В конце 2016 года ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" объявило об отказе от использования бумажных талонов при обслуживании клиентов. В настоящее время в сети АЗС "КазМунайГаз" действует система топливных карт, пилотный проект по использованию QR-кода для оплаты за топливо – и теперь внедрена система электронных талонов.
Источник: informburo.kz
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