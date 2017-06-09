Общественный совет при ЕНПФ хочет задать вопросы Келимбетову

Общественный совет при ЕНПФ пригласил на очередное заседание экс-главу Нацбанка Казахстана, а ныне председателя международного финансового центра "Астана" Кайрата Келимбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Отметим, на днях стало известно, что Келимбетов вошел в совет директоров ЕНПФ. Заседание состоится 23 июня."В связи изменением состава совета директоров АО "ЕНПФ" и возникшими вопросами населения, 09 июня Общественный совет большинством голосов принял решение пригласить нового члена Келимбетова Кайрата Нематовича на очередное заседание, которое состоится 23 июня 2017 года. Указанное приглашение направлено адресатам", - сообщил глава Общественного совета при ЕНПФ Евгений Сейпульник.Помимо Келимбетова, в обновленный список совета директоров пенсионного фонда вошли заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева, представитель единственного акционера Руслан Бекетаев, директор Департамента соцобеспечения и соцстрахования Министерства здравоохранения и социального развития Майраш Козжанова, независимый директор Бисенгали Таджияков, независимый директор Кадыржан Дамитов, управляющий партнер Global Sovereign Advisors Борис Борозан и председатель правления АО "ЕНПФ" Нурбиби Наурызбаева.