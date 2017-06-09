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Потасовка между имамами произошла в мечети Атырауской области

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 18:54
Потасовка между имамами произошла в мечети Атырауской области
иллюстративное фото: atr.sud.kz
Исатайским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении наиб-имама мечети, ударившего старшего имама в грудь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Из материалов дела установлено, что после вечернего намаза в мечети имени "Зинеден ата" Исатайского района на глазах у верующих наиб-имам мечети высказал свое недовольство работой главного имама. Главный имам мечети всю словесную ссору снимал на камеру сотового телефона.

"Наиб-имам возмутился на это и начал отнимать телефон у старшего имама и в пылу ссоры ударил его в грудь. Находившиеся прихожане в мечети начали разнимать двух служителей мечети", - отметили в пресс-службе.

В судебном заседании наиб-имам признал свою вину, попросил прощение у главного имама.

Постановлением суда правонарушитель признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей. Постановление не вступило в законную силу.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • botden
 RRR (Посетители) Сегодня, 21:45
Крузак не поделили небось...
 
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  • botden
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:52
и в пылу ссоры ударил его в грудь.

Ударили в левую грудь, подставь правую.
 
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  • botden
 YakudzaVkedax (Посетители) Сегодня, 20:35
Даааа уж...
lol
 
 

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