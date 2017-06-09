Потасовка между имамами произошла в мечети Атырауской области

Исатайским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении наиб-имама мечети, ударившего старшего имама в грудь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.



Из материалов дела установлено, что после вечернего намаза в мечети имени "Зинеден ата" Исатайского района на глазах у верующих наиб-имам мечети высказал свое недовольство работой главного имама. Главный имам мечети всю словесную ссору снимал на камеру сотового телефона.



"Наиб-имам возмутился на это и начал отнимать телефон у старшего имама и в пылу ссоры ударил его в грудь. Находившиеся прихожане в мечети начали разнимать двух служителей мечети", - отметили в пресс-службе.



В судебном заседании наиб-имам признал свою вину, попросил прощение у главного имама.



Постановлением суда правонарушитель признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей. Постановление не вступило в законную силу.