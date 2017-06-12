"Первая космическая нация" планирует запуск спутника, не подпадающего под юрисдикцию земных законов

Проекта первой независимой космической нации, свободной от ограничений земного законодательства, о котором международная группа ученых объявила в прошлом году, набирает обороты. Согласно новой заявке, поданной в Федеральную комиссию по связи (США,) люди, стоящие за руководством проекта Асгардия ищут возможность запуска космического орбитального спутника, на борту которого будет храниться база данных, не подпадающая под юрисдикцию земных законов и регулирующих органов, пишет HI-news.ru.
"Если Асгардия сможет найти страну, не подписывавшую договоров об использовании космического пространства, то запуск спутника с территории такой страны не будет подпадать под действие международных регулирующих обязательств", — комментирует профессор космического права из Юридического колледжа Кливленда-Маршалла Марк Сундалл.
Прозванная согласно скандинавской мифологии в честь парящего в небесах города Асгарда, Асгардия будет представлять собой постоянную космическую станцию, жители которой будут заниматься добычей полезных ископаемых на астероидах, а также обеспечивать защиту Земли от внешних космических угроз в виде метеоритов, космического мусора и других опасных объектов.
В октябре прошлого года началась вербовка желающих. Проектом было объявлено, что первые 100 000 зарегистрированных человек смогут получить гарантированное гражданство Асгардии, независимо от их национальности на Земле. Как пишет издание, к настоящему же моменту более 180 000 человек фактически поклялись в верности пока еще вымышленному государству. С помощью краудсорсинга для Асгардии был создан свой флаг, эмблема, и в настоящий момент ведется работа по написанию государственного гимна, который обещают завершить и представить 18 июня.
Позже планируется ввод собственной валюты, а также календаря, который будет представлять собой обычный 12-месячный земной календарь, но с добавлением еще одного месяца, получившего название Асгард. Располагаться он будет между июнем и июлем.
"Мы должны покинуть Землю, потому что это заложено в самой природе человечества", — говорит ректор Института аэрокосмического права при Университете Макгилла и один из основателей Асгардии Рам Яку.
Эмблема проекта "Асгардия"
В поданном в регуляционную палату документе указывается, что организация собирается запустить спутник к сентябрю 2017 года в рамках одной из очередных миссий по доставке припасов на Международную космическую станцию.
Сам спутник будет представлять собой компактный кубсат с размером 10 x 10 сантиметров и весом около одного килограмма. На борту кубсата будет находиться твердотельный накопитель емкостью 512 гигабайт с предзагруженными данными, но какие именно это будут данные, в документе не сообщается.
Как указывают журналисты портала Motherboard, с помощью этого кубсата основатели проекта хотят проверить, насколько жизнеспособным может оказаться такой способ хранения данных "вне Земли".
Издание отмечает, что вопрос о том, насколько легальна вся эта затея, еще не раз будет обсуждаться общественностью, однако сам факт всех этих разговоров уже дает четкое представление о том, насколько слаба и недоработана правовая система Земли для решения вопросов людей, желающих колонизировать наше околоземное пространство.
Стивен Фрилэнд, профессор международного права из Университета Западного Сиднея, недавно проводивший критический анализ австралийского Закона о космической деятельности, считает, что дыры и несовершенство законодательной системы позволят предприимчивым людям получить в свои руки преимущество и занять космическое пространство еще задолго до того, как регулирующие органы смогут что-то с этим сделать.
Основатели Асгардии планируют на следующей неделе провести пресс-конференцию в Гонконге, где собираются представить миру разработанный ими спутник.
"Дата события совпадет с открытием новой современной космической эры и состоится спустя 60 лет после запуска первого искусственного спутника Земли — „Спутник-1“", — сообщается на официальном сайте проекта.