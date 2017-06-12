Сейчас на сайте
2645
объявлений
  • Продам Ветровики на Toyota Prado 150 за 10 000 тенге
  • Продам Suzuki Grand Vitara за 5 400 000 тенге
  • Продам Suzuki Grand Vitara за 3 500 000 тенге
  • Продам Запчасти за 10 000 тенге
  • Продам Шину за 15 000 тенге
  • Пассажирские перевозки
  • Продам Гидротрансформатор за 15 000 тенге
 

 
Понедельник, 12 Июня
+26...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.18 KZT
  • €1 = 352.18 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Первая космическая нация" планирует запуск спутника, не подпадающего под юрисдикцию земных законов

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 08:25
"Первая космическая нация" планирует запуск спутника, не подпадающего под юрисдикцию земных законов
Фото с сайта popmech.ru
Проекта первой независимой космической нации, свободной от ограничений земного законодательства, о котором международная группа ученых объявила в прошлом году, набирает обороты. Согласно новой заявке, поданной в Федеральную комиссию по связи (США,) люди, стоящие за руководством проекта Асгардия ищут возможность запуска космического орбитального спутника, на борту которого будет храниться база данных, не подпадающая под юрисдикцию земных законов и регулирующих органов, пишет HI-news.ru.

"Если Асгардия сможет найти страну, не подписывавшую договоров об использовании космического пространства, то запуск спутника с территории такой страны не будет подпадать под действие международных регулирующих обязательств", — комментирует профессор космического права из Юридического колледжа Кливленда-Маршалла Марк Сундалл.

Прозванная согласно скандинавской мифологии в честь парящего в небесах города Асгарда, Асгардия будет представлять собой постоянную космическую станцию, жители которой будут заниматься добычей полезных ископаемых на астероидах, а также обеспечивать защиту Земли от внешних космических угроз в виде метеоритов, космического мусора и других опасных объектов.

В октябре прошлого года началась вербовка желающих. Проектом было объявлено, что первые 100 000 зарегистрированных человек смогут получить гарантированное гражданство Асгардии, независимо от их национальности на Земле. Как пишет издание, к настоящему же моменту более 180 000 человек фактически поклялись в верности пока еще вымышленному государству. С помощью краудсорсинга для Асгардии был создан свой флаг, эмблема, и в настоящий момент ведется работа по написанию государственного гимна, который обещают завершить и представить 18 июня.

Позже планируется ввод собственной валюты, а также календаря, который будет представлять собой обычный 12-месячный земной календарь, но с добавлением еще одного месяца, получившего название Асгард. Располагаться он будет между июнем и июлем.

"Мы должны покинуть Землю, потому что это заложено в самой природе человечества", — говорит ректор Института аэрокосмического права при Университете Макгилла и один из основателей Асгардии Рам Яку.

"Первая космическая нация" планирует запуск спутника, не подпадающего под юрисдикцию земных законов

Эмблема проекта "Асгардия"


В поданном в регуляционную палату документе указывается, что организация собирается запустить спутник к сентябрю 2017 года в рамках одной из очередных миссий по доставке припасов на Международную космическую станцию.

Сам спутник будет представлять собой компактный кубсат с размером 10 x 10 сантиметров и весом около одного килограмма. На борту кубсата будет находиться твердотельный накопитель емкостью 512 гигабайт с предзагруженными данными, но какие именно это будут данные, в документе не сообщается.

Как указывают журналисты портала Motherboard, с помощью этого кубсата основатели проекта хотят проверить, насколько жизнеспособным может оказаться такой способ хранения данных "вне Земли".

Издание отмечает, что вопрос о том, насколько легальна вся эта затея, еще не раз будет обсуждаться общественностью, однако сам факт всех этих разговоров уже дает четкое представление о том, насколько слаба и недоработана правовая система Земли для решения вопросов людей, желающих колонизировать наше околоземное пространство.

Стивен Фрилэнд, профессор международного права из Университета Западного Сиднея, недавно проводивший критический анализ австралийского Закона о космической деятельности, считает, что дыры и несовершенство законодательной системы позволят предприимчивым людям получить в свои руки преимущество и занять космическое пространство еще задолго до того, как регулирующие органы смогут что-то с этим сделать.

Основатели Асгардии планируют на следующей неделе провести пресс-конференцию в Гонконге, где собираются представить миру разработанный ими спутник.

"Дата события совпадет с открытием новой современной космической эры и состоится спустя 60 лет после запуска первого искусственного спутника Земли — „Спутник-1“", — сообщается на официальном сайте проекта.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Крадун (Посетители) Сегодня, 11:54
Походу заняться нечем!Или перекурили? lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • nadiuna
  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:30
Асгардия? Не слыхал. Зато прекрасно знаю, что делает пес от нечего делать..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Лесник
  • nadiuna
  • Крадун
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:53
Интересно, сколько стОит вступительный взнос на членство в этой стране дураков? Кто-то явно решил насобирать с доверчивых буратинок себе деньжат на безбедное существование dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика