"Первая космическая нация" планирует запуск спутника, не подпадающего под юрисдикцию земных законов

Эмблема проекта "Асгардия"

Проекта первой независимой космической нации, свободной от ограничений земного законодательства, о котором международная группа ученых объявила в прошлом году, набирает обороты. Согласно новой заявке, поданной в Федеральную комиссию по связи (США,) люди, стоящие за руководством проекта Асгардия ищут возможность запуска космического орбитального спутника, на борту которого будет храниться база данных, не подпадающая под юрисдикцию земных законов и регулирующих органов, пишет HI-news.ru."Если Асгардия сможет найти страну, не подписывавшую договоров об использовании космического пространства, то запуск спутника с территории такой страны не будет подпадать под действие международных регулирующих обязательств", — комментирует профессор космического права из Юридического колледжа Кливленда-Маршалла Марк Сундалл.Прозванная согласно скандинавской мифологии в честь парящего в небесах города Асгарда, Асгардия будет представлять собой постоянную космическую станцию, жители которой будут заниматься добычей полезных ископаемых на астероидах, а также обеспечивать защиту Земли от внешних космических угроз в виде метеоритов, космического мусора и других опасных объектов.В октябре прошлого года началась вербовка желающих. Проектом было объявлено, что первые 100 000 зарегистрированных человек смогут получить гарантированное гражданство Асгардии, независимо от их национальности на Земле. Как пишет издание, к настоящему же моменту более 180 000 человек фактически поклялись в верности пока еще вымышленному государству. С помощью краудсорсинга для Асгардии был создан свой флаг, эмблема, и в настоящий момент ведется работа по написанию государственного гимна, который обещают завершить и представить 18 июня.Позже планируется ввод собственной валюты, а также календаря, который будет представлять собой обычный 12-месячный земной календарь, но с добавлением еще одного месяца, получившего название Асгард. Располагаться он будет между июнем и июлем."Мы должны покинуть Землю, потому что это заложено в самой природе человечества", — говорит ректор Института аэрокосмического права при Университете Макгилла и один из основателей Асгардии Рам Яку.В поданном в регуляционную палату документе указывается, что организация собирается запустить спутник к сентябрю 2017 года в рамках одной из очередных миссий по доставке припасов на Международную космическую станцию.Сам спутник будет представлять собой компактный кубсат с размером 10 x 10 сантиметров и весом около одного килограмма. На борту кубсата будет находиться твердотельный накопитель емкостью 512 гигабайт с предзагруженными данными, но какие именно это будут данные, в документе не сообщается.Как указывают журналисты портала Motherboard, с помощью этого кубсата основатели проекта хотят проверить, насколько жизнеспособным может оказаться такой способ хранения данных "вне Земли".Издание отмечает, что вопрос о том, насколько легальна вся эта затея, еще не раз будет обсуждаться общественностью, однако сам факт всех этих разговоров уже дает четкое представление о том, насколько слаба и недоработана правовая система Земли для решения вопросов людей, желающих колонизировать наше околоземное пространство.Стивен Фрилэнд, профессор международного права из Университета Западного Сиднея, недавно проводивший критический анализ австралийского Закона о космической деятельности, считает, что дыры и несовершенство законодательной системы позволят предприимчивым людям получить в свои руки преимущество и занять космическое пространство еще задолго до того, как регулирующие органы смогут что-то с этим сделать.Основатели Асгардии планируют на следующей неделе провести пресс-конференцию в Гонконге, где собираются представить миру разработанный ими спутник."Дата события совпадет с открытием новой современной космической эры и состоится спустя 60 лет после запуска первого искусственного спутника Земли — „Спутник-1“", — сообщается на официальном сайте проекта.