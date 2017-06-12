Сотрудник Казпочты потратил в букмекерской конторе 5 млн тенге со счёта компании

В селе Улкен Бокен Кокпектинского района сотрудник "Казпочты" спустил пять миллионов тенге, списанных с счёта предприятия, на ставки в букмекерской конторе, передаёт YK-news.kz. За свой проступок молодой человек получил пять лет условно.



Доверчивый начальник почтового отделения сам дал молодому сотруднику логин и пароль счёта предприятия. Он попросил 22-летнего специалиста научить его пользоваться системой, через которую можно переводить деньги со счёта почты на мобильные счета клиентов. Выполнив просьбу, специалист решил воспользоваться полученной информацией в личных целях. Этим же электронным способом он переводил крупные суммы на счета мобильных телефонов родственников и коллег, а после делал на них ставки в букмекерской конторе.



За несколько недель азартный работник истратил почти пять миллионов тенге, списанных со счёта предприятия. Выигранные два миллиона тенге он вернул на счёт почты. Какое-то время руководство верило, что недостачи произошли из-за сбоя в программном обеспечении, однако обман сотрудника был раскрыт.



До суда молодой человек возместил ущерб. За мошенничество суд приговорил его к пяти годам заключения с конфискацией имущества. Апелляционная коллегия изменила приговор на условный срок.