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Сотрудник Казпочты потратил в букмекерской конторе 5 млн тенге со счёта компании

Просмотров:312 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Сотрудник Казпочты потратил в букмекерской конторе 5 млн тенге со счёта компании
Фото из открытых источников
В селе Улкен Бокен Кокпектинского района сотрудник "Казпочты" спустил пять миллионов тенге, списанных с счёта предприятия, на ставки в букмекерской конторе, передаёт YK-news.kz. За свой проступок молодой человек получил пять лет условно.

Доверчивый начальник почтового отделения сам дал молодому сотруднику логин и пароль счёта предприятия. Он попросил 22-летнего специалиста научить его пользоваться системой, через которую можно переводить деньги со счёта почты на мобильные счета клиентов. Выполнив просьбу, специалист решил воспользоваться полученной информацией в личных целях. Этим же электронным способом он переводил крупные суммы на счета мобильных телефонов родственников и коллег, а после делал на них ставки в букмекерской конторе.

За несколько недель азартный работник истратил почти пять миллионов тенге, списанных со счёта предприятия. Выигранные два миллиона тенге он вернул на счёт почты. Какое-то время руководство верило, что недостачи произошли из-за сбоя в программном обеспечении, однако обман сотрудника был раскрыт.

До суда молодой человек возместил ущерб. За мошенничество суд приговорил его к пяти годам заключения с конфискацией имущества. Апелляционная коллегия изменила приговор на условный срок.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 11:53
Все вокруг колхозное,
Все вокруг мое! (с) boyan lol
 
 

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