Поезд-аттракцион придавил ребенка в Карагандинской области. Двухлетний малыш отбежал от мамы и угодил под колеса аттракциона, передает корреспондент Tengrinews.kz.Инцидент произошел в городе Сатпаев (возле Жезказгана) на площади перед Дворцом культуры. Двухлетний малыш гулял на площади с мамой. В какой-то момент он вырвался из ее рук и побежал в сторону детского поезда-аттракциона. Добежав до аттракциона, малыш угодил прямо под колеса поезда. Видео произошедшего сняли очевидцы. К счастью, ребенок отделался лишь несколькими царапинами и испугом."Моему сыну год и девять месяцев. Он очень активный. Так получилось, что с нами это произошло. К счастью, с ним все хорошо. У него всего пара царапин. Больше испугался, наверное. Да и мы тоже испугались", - рассказала мама малыша. Кроме того, она добавила, что вскоре после случившегося с ней связался владелец аттракциона и пообещал установить ограждение вокруг поезда.Напомним, недавно посещение аттракциона едва не обернулось трагедией для 26-летней жительницы Павлодара Анастасии Мамедовой и ее двухлетней дочери Миланы. Женщина помнит, как, собираясь домой, пыталась снять дочь с батута, а очнулась в больничной палате. По словам самой пострадавшей, у нее лопнули ушные перепонки, кроме того, она получила черепно-мозговую травму и перелом руки. Женщине предстоит серьезная операция на руке.