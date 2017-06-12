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Поезд-аттракцион придавил ребенка в Карагандинской области

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Поезд-аттракцион придавил ребенка в Карагандинской области
Скриншот видео из youtube
Поезд-аттракцион придавил ребенка в Карагандинской области. Двухлетний малыш отбежал от мамы и угодил под колеса аттракциона, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в городе Сатпаев (возле Жезказгана) на площади перед Дворцом культуры. Двухлетний малыш гулял на площади с мамой. В какой-то момент он вырвался из ее рук и побежал в сторону детского поезда-аттракциона. Добежав до аттракциона, малыш угодил прямо под колеса поезда. Видео произошедшего сняли очевидцы. К счастью, ребенок отделался лишь несколькими царапинами и испугом.



"Моему сыну год и девять месяцев. Он очень активный. Так получилось, что с нами это произошло. К счастью, с ним все хорошо. У него всего пара царапин. Больше испугался, наверное. Да и мы тоже испугались", - рассказала мама малыша. Кроме того, она добавила, что вскоре после случившегося с ней связался владелец аттракциона и пообещал установить ограждение вокруг поезда.

Напомним, недавно посещение аттракциона едва не обернулось трагедией для 26-летней жительницы Павлодара Анастасии Мамедовой и ее двухлетней дочери Миланы. Женщина помнит, как, собираясь домой, пыталась снять дочь с батута, а очнулась в больничной палате. По словам самой пострадавшей, у нее лопнули ушные перепонки, кроме того, она получила черепно-мозговую травму и перелом руки. Женщине предстоит серьезная операция на руке.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 11:59
Слава Всевышнему что всё обошлось!!!Элементарное ТБ не соблюдается!Надеюсь наши чиновники будут учиться на чужих ошибках?И при открытие атракционов в нашем парке обратят внимание на такой момент!Ну а если нет.То мы их обратим! lol
 
 

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