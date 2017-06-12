Камеры засняли, как байкер на скорости врезался в "легковушку" в Караганде

Мотоциклист на огромной скорости врезался в легковой автомобиль в Караганде. ДТП произошло утром 11 июня на пересечении улиц Гудермесская и Гоголя в Караганде. От мощного удара мотоциклист отлетел на несколько метров, а автомобиль развернуло на 90 градусов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадры жуткой аварии с участием байкера и легкового автомобиля размещены в Instagram. На видео запечатлено столкновение, в результате которого мотоциклист отлетел на несколько метров от места ДТП. В момент аварии у байкера слетел шлем, мотоцикл буквально рассыпался. У авто смят правый бок. Еще на одном видеоролике запечатлен сам пострадавший байкер.
По информации пресс-службы управления здравоохранения области, мотоциклист в настоящий момент находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
"Пострадавший находится в областном медицинском центре. Он в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него множество травм: ушиб головного мозга, перелом бедра, другие травмы, ссадины и ушибы. Врачи делают все необходимое", - сообщила руководитель пресс-службы Айжан Иса.
В пресс-службе ДВД области обещали прокомментировать ситуацию позже. Напомним, ранее сообщалось, что пятилетняя девочка попала в реанимацию после наезда автомобиля в городе Абай Карагандинской области. По предварительным данным, водитель автомашины Toyota не справился с рулевым управлением и наехал на ребенка, а затем врезался в кафе. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести здоровью человека" УК РК.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.