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Камеры засняли, как байкер на скорости врезался в "легковушку" в Караганде

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 12:03
Камеры засняли, как байкер на скорости врезался в "легковушку" в Караганде
Скриншот видео из youtube
Мотоциклист на огромной скорости врезался в легковой автомобиль в Караганде. ДТП произошло утром 11 июня на пересечении улиц Гудермесская и Гоголя в Караганде. От мощного удара мотоциклист отлетел на несколько метров, а автомобиль развернуло на 90 градусов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры жуткой аварии с участием байкера и легкового автомобиля размещены в Instagram. На видео запечатлено столкновение, в результате которого мотоциклист отлетел на несколько метров от места ДТП. В момент аварии у байкера слетел шлем, мотоцикл буквально рассыпался. У авто смят правый бок. Еще на одном видеоролике запечатлен сам пострадавший байкер.



По информации пресс-службы управления здравоохранения области, мотоциклист в настоящий момент находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

"Пострадавший находится в областном медицинском центре. Он в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него множество травм: ушиб головного мозга, перелом бедра, другие травмы, ссадины и ушибы. Врачи делают все необходимое", - сообщила руководитель пресс-службы Айжан Иса.

В пресс-службе ДВД области обещали прокомментировать ситуацию позже. Напомним, ранее сообщалось, что пятилетняя девочка попала в реанимацию после наезда автомобиля в городе Абай Карагандинской области. По предварительным данным, водитель автомашины Toyota не справился с рулевым управлением и наехал на ребенка, а затем врезался в кафе. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести здоровью человека" УК РК.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:16
вот оно этого стоило? так торопиться
 
 

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