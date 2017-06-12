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Министр рассказал, снизят ли размер первоначального взноса в ЖССБ

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Министр рассказал, снизят ли размер первоначального взноса в ЖССБ
Фото пресс-службы АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал, планируется ли снижение размера первоначального взноса для приобретения квартир и индивидуального жилищного строительства в Жилстройсбербанке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он напомнил, что раньше при получении кредита в Жилстройсбербанке первоначальный минимальный взнос составлял 50 процентов. В ходе обсуждения с этой суммы с холдингом "Байтерек" и ЖССБ эта сумма была снижена до 30 процентов.

"Теперь поступают вопросы от граждан о снижении дальше до 15 процентов, чтобы получить льготные кредиты в Жилстройсбербанке. 15 процентов можно сделать, но здесь надо учитывать тогда, что ежемесячные платежи возрастают очень сильно и значительно. Многие вкладчики ЖССБ не смогут потянуть эту нагрузку. Исходя из этого, мы сегодня остановились на цифре 30 процентов. Считаем, что это правильная цифра, объективная. Она дает возможность, исходя из средней заработной платы в Казахстане, равномерно распределять нагрузку", - сообщил министр по инвестициям и развитию в ходе отчетной встречи с населением.
Источник: Tengrinews.kz
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