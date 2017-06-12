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Почти полмиллиарда долларов выиграл в лотерею житель США

Просмотров:338 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Почти полмиллиарда долларов выиграл в лотерею житель США
.
Выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в Соединенных Штатах.
В южной части американского штата Калифорния был продан выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Powerball, джекпот которой составил на этот раз $448 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Счастливчик сможет получить деньги уже сегодня, в понедельник. Билет был куплен в продуктовом магазине. Кто именно его приобрел, пока неизвестно. Согласно существующим правилам, владельцы магазина, где продали билет, также получат награду в размере $1 млн.

Представители Powerball уточнили, что данный выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в США.

По условиям лотереи, выигрыш достается тому, кто верно угадает номера пяти белых шаров плюс одного красного, который и носит название Powerball. Шансы правильно определить все шесть номеров составляют примерно один на 292 миллиона.

По правилам, победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или же стать его обладателем сразу. В последнем случае сумма выигрыша становится примерно в два раза меньше, не считая налогов, которые разнятся от штата к штату.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Цена билета составляет $2, а общая выручка от их продаж составляет несколько миллиардов долларов.
Источник: Казахстанская правда
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:41
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