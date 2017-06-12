Сагинтаев отказался вернуть полицейским жезлы

В правительстве РК полагают нецелесообразным использование жезлов в деятельности дорожно-патрульной полиции. Так премьер-министр Бакытжан Сагинтаев ответил на депутатский запрос мажилисменов Загипы Балиевой, Жаната Жарасова, Бахтияра Макена, Мансурхана Махамбетова и Артура Платонова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Напомним, ранее народные избранники заявили, что запрет на использование жезлов сотрудниками дорожно-патрульных служб не обеспечивает эффективности работы при регулировании транспортных заторов и аварийных ситуаций.



В свою очередь, в ответе Сагинтаева говорится о том, что в развитых странах мира в работе дорожно-патрульной полиции жезлы не применяются, остановка транспортных средств и регулирование дорожного движения полицейскими осуществляется жестами рук.



"В указанных странах уровень автомобилизации населения кратно превышает уровень автомобилизации в Казахстане, при этом каких-либо проблем в регулировании и понимании жестов полицейских не возникает. В этой связи, с учетом передового опыта зарубежных стран, Дорожной картой по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014-2015 годы (утверждена постановлением правительства РК от 24 сентября 2014 года № 1012) был предусмотрен ряд мер по совершенствованию деятельности дорожно-патрульной полиции, в том числе по отмене жезлов", - говорится в ответе.



Также отмечается, что нововведения позволили значительно сократить число беспричинных остановок полицейскими транспорта и уменьшить количество неправомерных контактов с участниками дорожного движения. Сообщается, что основное регулирование транспортных и пешеходных потоков осуществляется с использованием технических средств организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, дорожная разметка), при этом ручное регулирование дорожного движения применяется в отдельных случаях.



"В настоящее время Министерством внутренних дел организована дополнительная разъяснительная работа среди населения о значении сигналов регулировщика, подаваемых жестами рук, а также проводятся занятия с сотрудниками дорожно-патрульной полиции по совершенствованию приемов ручного регулирования дорожного движения. Утверждены новые образцы светоотражающих форменных курток и перчаток, которыми в плановом порядке экипируются сотрудники дорожно-патрульной полиции", - говорится в ответе за подписью премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева.