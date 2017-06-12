Сколько будет стоить поездка на бой Головкин - Альварес для казахстанцев

Портал Vesti.kz рассказал, во сколько казахстанцам обойдется поездка в Лас-Вегас на бой Головкин - Альварес.



Как только было объявлено о поединке казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом и о месте его проведения (бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile), большое количество американских и мексиканских фанатов начало бронировать номера в отелях Лас-Вегаса. Причем на тот момент еще точно не была определена арена, где состоится "бой десятилетия". В числе желающих отправиться в Вегас есть и немало казахстанских фанатов GGG.



Как отмечает портал, стоимость самого дешевого варианта составит 1 713 долларов (без учета стоимости билета на бой). Основа "ценника" приходится на авиаперелет.



Более подробно о деталях поездки в США рассказала сотрудник одного из казахстанских турагентств Оксана Щур.



"Большое влияние на общую стоимость тура оказывает цена на авиабилет. Если на предыдущий бой Головкина с Дэниэлом Джейкобсом в Нью-Йорке стоимость перелета начиналась от 180 тысяч тенге, то в Лас-Вегас уже от 330 тысяч. Прямых рейсов не будет. Самым дешевым является перелет с двумя пересадками (одна во Франкфурте, вторая в Сан-Франциско). Причем хочу отметить, что даже с одной пересадкой рейса не будет", - рассказала она.



"Если подробнее говорить о готовом туре, то мы предлагаем два варианта, длительность которых составляет пять ночей - с 14 по 19 сентября. Стоимость варианта "эконом" составляет 1 713 долларов.



Пакет предусматривает перелет, проживание в наиболее дешевом отеле недалеко от самой арены, визу и страховку", - добавила специалист. Пакет "стандарт", по ее данным, обойдется дороже - 1 985 долларов. Связано это с условиями проживания, в которые включены такие знаменитые отели, как New York Hotel & Casino и Monte Carlo Resort and Casino. Все они расположены рядом с ареной T-Mobile. Максимальная удаленность - 600 метров.



"Естественно, что по желанию клиента можно предоставить проживание и в более люксовом отеле. Или вовсе организовать тур по США, увеличив количество дней пребывания в стране. Соответственно, цена будет несколько дороже", - отметила Оксана Щур.



На сегодняшний день билеты на вечер бокса еще не поступили в продажу, поэтому в стоимость обоих туров не включен билет на поединок. Ближайшая же дата собеседования на получение визы - после 20 июня.



"В оба пакета пока не включена стоимость билета на поединок. Связано это с тем фактом, что ни партнеры, ни сама арена еще не выставили стоимость мест. Обещают предоставить в ближайшее время, так что мы отслеживаем ежедневно. Но тем, кто желает отправиться в Лас-Вегас, мы советуем заняться этим вопросом уже сейчас. Ближайшая дата прохождения собеседования на получение визы - в 20-х числах июня. И уже на эти дни осталось ограниченное количество мест.



Далее "окна" будут открываться с промежутком в несколько дней, поэтому высоки риски остаться в итоге без визы. Билет же на поединок будет включен в стоимость тура как раз на момент получения визы. В это время продажи уже начнутся. Знаю наверняка, что стоимость даже самых отдаленных мест будет выше, чем в том же Нью-Йорке", - отметила специалист.



Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится в Лас-Вегасе 16 сентября на арене T-Mobile. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США.