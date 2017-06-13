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Сборная Казахстана по футболу среди артистов стала чемпионом мира

Просмотров:30 Опубликовано: Сегодня, 07:47
Сборная Казахстана по футболу среди артистов стала чемпионом мира
Фото с сайта art-football.ru
Сборная Казахстана стала победительницей чемпионата мира по футболу среди артистов, который проходит в Москве, сообщают Vesti.kz.

В финале турнира казахстанцы одержали победу над сборной Великобритании со счетом 2:1. Бронзовые медали завоевала сборная России, которая переиграла команду Сербии со счетом 4:3.

Стоит отметить, что сборная Казахстана заняла первое место в своей группе, обыграв команды Аргентины (3:0), Турции (3:1) и Румынии (4:2). Ранее лучшим результатом казахстанских артистов на данных соревнованиях было пятое место, которое они завоевали в 2015 году.

По регламенту чемпионата мира среди артистов командам разрешено заявлять трех бывших профессиональных игроков. В составе сборной Казахстана ими были экс-защитник "Кайрата", "Елимая", "Атырау" и семейского "Спартака" Сергей Куцов и полузащитник Александр Чепукавичус, известный по выступлениям за "Кызылжар", "Окжетпес" и "Сункар".

Также в состав сборной Казахстана входят: Абдулкарим Каримов (певец, победитель X-factor), Акылбек Досжанов (режиссер многих сериалов и тв-передач "Ауылдастар", "Бажалар"), Мэлс Cағат (народный певец), Анвар Матжанов (режиссер сериалов "Вузеры", "Патруль"), Ерлан Алимов (солист группы "Перцы"), Арман Конырбаев (солист группы "Мистерионс"), Адильбек Сарбаев (солист группы "Мистерионс"), Абай Жансарбаев (музыкант оркестра Курмангазы, играет на четырех народных инструментах), Ансат Дилдабай (солист группы Juniors), Марселен Камате (актер, ведущий на четырех языках), Куаныш Керимкулов (актер театра и кино), Гадилбек Жанай (певец), Нуржан Керменбаев (певец, победитель SuperStar KZ), Тауекел Мусилим (актер, певец, ведущий), Аман Мендибай (квартет "Ансар"), Асыл Парин (квартет "Ансар"), Галым Райхан (квартет "Ансар"), Адиль Ахметов (актер театра и кино), Галымжан Арыстанбек (президент команды Akzhol Serik Dj Bars), Алмас Алтынбек (квартет "Ансар"), Руслан Сеитов (бизнесмен, спонсор команды), Рысбек Аташев (группа Arai), Равиль Исаков (группа The Jigits), Алишер Егембердиев (группа The Jigits), Мукасан Шахзадаев (Народный артист Казахстана, дуэт "Нур-Мукасан"), Адылжан Умаров (солист группы "Ринго"), Кунтуган Солтан (солист группы "Серилер") и Ерсулан Жасыбай (судья первой категории). Главный тренер - Марат Исмуратов, капитан - Мувасон Шахзадоев.
Источник: Tengrinews.kz
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