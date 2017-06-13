Сейчас на сайте
2590
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 400 000 тенге
  • Продам Акшукур, зем. участок за 2 200 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге
  • Продам Здание за 65 000 000 тенге
 

 
Вторник, 13 Июня
+27...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 316.39 KZT
  • €1 = 354.89 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Максат Усенов оплатил задолженность по налогу

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Максат Усенов оплатил задолженность по налогу
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Максат Усенов погасил свою налоговую задолженность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Алматы.

"8 июня 2017 года гражданином Усеновым М.К. была уплачена налоговая задолженность, возникшая в связи с неуплатой налога на транспортные средства за 2016 год на сумму 174 240 тенге, в том числе налог - 138 362 тенге, пеня - 35 878 тенге", - сообщили в ДГД Алматы.

Напомним, ранее стало известно, что Максату Усенову удалось вылететь за пределы Казахстана при наличии налоговой задолженности. В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, как такое стало возможным. В Министерстве юстиции РК рассказали, почему Максат Усенов не был включен в список граждан, которым ограничен выезд за пределы страны.

4 июня стало известно о вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета, летевшего рейсом Алматы - Бангкок. Один из пассажиров, Павел Коктышев, выложил видео произошедшего. По его словам, Усенов весь полет пытался задирать соседей, упрашивал стюардесс покурить и отказался пристегиваться и поднимать спинку кресла.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tom2005
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 12:42
Ни слова нет об административном взыскании за хулиганское поведение на борту самолета. Очевидно те 200 баксов, что не взяли брезгливые стюардессы и пилоты, нашли свое применение в карманах местной полиции, которой ничто человеческое не чуждо ))). Ничего необычного, конечно, но теперь мы знаем сколько стоит по таксе дебош в самолете.

В Министерстве юстиции РК рассказали, почему Максат Усенов не был включен в список граждан, которым ограничен выезд за пределы страны.

Благодаря папиному баблу, конечно. Этот секрет знают даже тараканы в моем подвале. А что, были другие версии?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ДухLess
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:35
Ложечки, типа, нашлись... dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика