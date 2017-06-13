Максат Усенов оплатил задолженность по налогу

Максат Усенов погасил свою налоговую задолженность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Алматы.



"8 июня 2017 года гражданином Усеновым М.К. была уплачена налоговая задолженность, возникшая в связи с неуплатой налога на транспортные средства за 2016 год на сумму 174 240 тенге, в том числе налог - 138 362 тенге, пеня - 35 878 тенге", - сообщили в ДГД Алматы.



Напомним, ранее стало известно, что Максату Усенову удалось вылететь за пределы Казахстана при наличии налоговой задолженности. В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, как такое стало возможным. В Министерстве юстиции РК рассказали, почему Максат Усенов не был включен в список граждан, которым ограничен выезд за пределы страны.



4 июня стало известно о вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета, летевшего рейсом Алматы - Бангкок. Один из пассажиров, Павел Коктышев, выложил видео произошедшего. По его словам, Усенов весь полет пытался задирать соседей, упрашивал стюардесс покурить и отказался пристегиваться и поднимать спинку кресла.