Максат Усенов оплатил задолженность по налогу

Максат Усенов погасил свою налоговую задолженность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Алматы.
"8 июня 2017 года гражданином Усеновым М.К. была уплачена налоговая задолженность, возникшая в связи с неуплатой налога на транспортные средства за 2016 год на сумму 174 240 тенге, в том числе налог - 138 362 тенге, пеня - 35 878 тенге", - сообщили в ДГД Алматы.
Напомним, ранее стало известно, что Максату Усенову удалось вылететь за пределы Казахстана при наличии налоговой задолженности. В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, как такое стало возможным. В Министерстве юстиции РК рассказали, почему Максат Усенов не был включен в список граждан, которым ограничен выезд за пределы страны.
4 июня стало известно о вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета, летевшего рейсом Алматы - Бангкок. Один из пассажиров, Павел Коктышев, выложил видео произошедшего. По его словам, Усенов весь полет пытался задирать соседей, упрашивал стюардесс покурить и отказался пристегиваться и поднимать спинку кресла.
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