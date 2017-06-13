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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МИД РК о карте с Крымом в РФ: не политизируйте инсталляцию

Просмотров:338 Опубликовано: Сегодня, 12:07
МИД РК о карте с Крымом в РФ: не политизируйте инсталляцию
Фото: © Sputnik
Первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди попросил не политизировать вопрос появления на фестивале Astana Art Fest карты Российской Федерации с включенным в ее территорию Крымом.

"Не надо политизировать этот инцидент – инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями", — сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства.

В рамках фестиваля на бульваре Нуржол были выставлены фигуры, держащие в руках шары с изображением карт различных государств мира и символами этих государств. После чего посольство Украины на своей странице в Facebook заявило, что карты Украины и России изображены с признаками "нарушения территориальной целостности" и с признаками "нарушения государственного суверенитета Украины" соответственно.

Недовольство украинской стороны, заявившей, что ожидает от казахстанского МИДа "разъяснений и действий", касалось того факта, что территория Крыма появилась на шаре с "картой" РФ и была покрыта российским триколором.
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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ROBIN (Посетители) Сегодня, 14:05
Цитата: Эксперт
почитай Устав ООН на досуге

Что то Югославии этот устав ООН не сильно помог))
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:36
Эксперт,
я не смотрю ТВ ) я верю друзьям из Крыма )
 
-7
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 Эксперт (Посетители) Сегодня, 12:34
Цитата: Erlan84
а че тут такого? Крым вернулся домой в РФ!

то, что росТВ делает людей тупее

почитай Устав ООН на досуге
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 12:33
Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями"
...
За что извинялись-то??? hypnosis
Недовольство украинской стороны, заявившей, что ожидает от казахстанского МИДа "разъяснений и действий", касалось того факта, что территория Крыма появилась на шаре с "картой" РФ и была покрыта российским триколором.
bravo applause Все правильно! Так и должно быть! Крым российский!

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 rustam240577 (Посетители) Сегодня, 12:31
На правду не надо обижаться! Профукали Крым!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:27
а че тут такого? Крым вернулся домой в РФ! как и должно быть!
 
 

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