МИД РК о карте с Крымом в РФ: не политизируйте инсталляцию

Первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди попросил не политизировать вопрос появления на фестивале Astana Art Fest карты Российской Федерации с включенным в ее территорию Крымом.
"Не надо политизировать этот инцидент – инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями", — сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства.
В рамках фестиваля на бульваре Нуржол были выставлены фигуры, держащие в руках шары с изображением карт различных государств мира и символами этих государств. После чего посольство Украины на своей странице в Facebook заявило, что карты Украины и России изображены с признаками "нарушения территориальной целостности" и с признаками "нарушения государственного суверенитета Украины" соответственно.
Недовольство украинской стороны, заявившей, что ожидает от казахстанского МИДа "разъяснений и действий", касалось того факта, что территория Крыма появилась на шаре с "картой" РФ и была покрыта российским триколором.
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