Шпекбаев: Если наверху не знают о коррупции, значит они ее просто прикрывают

Заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев прокомментировал антикоррупционную работу в госорганах, в качестве примера он привел антикоррупционный опыт Сингапура.
«Руководители госорганов наделены большими полномочиями, но не несут персональной ответственности за совершение системных коррупционных правонарушений подчиненными, которых они назначают. В связи с этим уместно напомнить слова основателя и лидера Сингапура Ли Куан Ю о том, что если люди наверху не знают о существовании коррупционных схем, значит они их просто прикрывают», - пояснил докладчик.
По его словам, в том же Сингапуре - при наличии одного только факта коррупции в таможне увольняется весь коллектив таможни.
Далее он назвал одно из коррумпированных госорганов - Министерство финансов Казахстана.
«В этом министерстве не обеспечена автоматизация процессов налогового и таможенного администрирования. Не доработаны информационные системы «Электронные государственные закупки», не утверждены нормы снабжения портативными видеорегистраторами сотрудников службы органов государственных доходов», - подчеркнул Шпекбаев.
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