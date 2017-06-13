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Шпекбаев: Если наверху не знают о коррупции, значит они ее просто прикрывают

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Шпекбаев: Если наверху не знают о коррупции, значит они ее просто прикрывают
Алик Шпекбаев. Фото: Время
Заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев прокомментировал антикоррупционную работу в госорганах, в качестве примера он привел антикоррупционный опыт Сингапура.

«Руководители госорганов наделены большими полномочиями, но не несут персональной ответственности за совершение системных коррупционных правонарушений подчиненными, которых они назначают. В связи с этим уместно напомнить слова основателя и лидера Сингапура Ли Куан Ю о том, что если люди наверху не знают о существовании коррупционных схем, значит они их просто прикрывают», - пояснил докладчик.

По его словам, в том же Сингапуре - при наличии одного только факта коррупции в таможне увольняется весь коллектив таможни.

Далее он назвал одно из коррумпированных госорганов - Министерство финансов Казахстана.

«В этом министерстве не обеспечена автоматизация процессов налогового и таможенного администрирования. Не доработаны информационные системы «Электронные государственные закупки», не утверждены нормы снабжения портативными видеорегистраторами сотрудников службы органов государственных доходов», - подчеркнул Шпекбаев.
Источник: Nur.kz
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