За какие нарушения ПДД в Казахстане планируют снизить штрафы

В Министерстве юстиции РК в ответ на запрос Tengrinews.kz рассказали, штрафные санкции за какие нарушения правил дорожного движения планируют снизить.



Министерством юстиции Казахстана разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", предусматривающий снижение размеров штрафных санкций. Он будет внесен на рассмотрение в Парламент в июне текущего года.



За нарушение правил пользования внешними световыми приборами, предусмотренное статьей 602 КоАП, предлагается в случае совершения данного правонарушения в светлое время суток налагать предупреждение либо административный штраф в размере 3 МРП (действующий - 5 МРП) – в темное время суток или в условиях недостаточной видимости - штраф в размере 5 МРП.



За превышение установленной скорости движения транспортного средства (статья 592 КоАП) на величину от десяти до двадцати километров в час снизить размер штрафа на 5 МРП (с 10 до 5 МРП).



За выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении, предлагается снизить санкцию на 7 МРП (с 10 до 3 МРП), а также на альтернативной основе устанавливается административное взыскание в виде предупреждения. Кроме того, за повторное совершение данного правонарушения снизить штраф на 8 МРП (с 15 до 7 МРП) (статья 594 КоАП).



За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней снизить санкцию на 5 МРП (с 20 до 15 МРП) (статья 596 КоАП).



По шести частям статьи 597 КоАП, предусматривающей ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, штрафные санкции снизить в среднем на 5-50 МРП.



За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика снизить размер штрафа с 20 до 15 МРП (статья 599 КоАП).



За повторное непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения планируется снизить штрафные санкции с 20 до 15 МРП (статья 600 КоАП).



Для субъектов крупного предпринимательства по трем частям статьи 603 КоАП, предусматривающей ответственность за нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб, предусмотрено снижение штрафа в среднем на 500-1000 МРП.



За повторное невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения предлагается снизить санкцию на 5 МРП (с 15 до 10 МРП) (статья 615 КоАП).