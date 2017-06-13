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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Женщинам в РК могут разрешить работать бульдозеристами и асфальтобетонщиками

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 15:13
Женщинам в РК могут разрешить работать бульдозеристами и асфальтобетонщиками
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Министерство труда и соцзащиты изучит возможность оптимизировать список наиболее вредных, опасных и тяжелых профессий, где запрещено применение труда женщин, сообщает Primeminister.kz. Об этом заявила глава ведомства Тамара Дуйсенова. Причина - автоматизация и технологизация производств.

По информации минтруда и соцзащиты, в Казахстане существует список из 25 работ, на которых запрещается работать женщинам. Среди них - металлообработка, строительство, горные, металлургические работы, производство цемента. Список охватывает 287 наиболее вредных, опасных и тяжелых профессий, где запрещено применение труда женщин. К примеру, это асфальтобетонщик, заливщик металла, котельщик, машинист бульдозера, подъемника, крана, проходчик, водолаз, монтер пути, электромонтер.

"Мы ежегодно актуализируем этот список. Сейчас решили совместно с нашими социальными партнерами и Ассоциацией деловых женщин Казахстана еще раз вернуться к этому вопросу. Некоторые виды производств, благодаря внедрению технологических процессов, позволяют работать без отрицательного влияния на здоровье", - сказала министр Дуйсенова.

Планируется, что к концу 2017 года будут выработаны конкретные предложения по оптимизации списка.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:01
Нәӡiк жандылар ғарыш бекетiне ұшып жүргенiне қанша уақыт болды. Арнайы ауыр көлiктерiн жүргiӡе алатына сенiмдiмiн ...
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 16:40
Тургеневские женщины читают газеты,
Звонят по телефону, ходят на работу,
Имеют образование, опускаются в метро,
Стоят в очереди, расщепляют атом.

Тургеневские женщины обсуждают события,
Разбираются в артистах, ищут нефть,
Говорят о медицине, выступают на эстраде,
Кладут асфальт, сосредоточены в танце.

Тургеневские женщины на улицах Тулы.
Тургеневские женщины у костра в тундре.

Ту–ту–ту–ту–ту–ту–ту, Тургеневские женщины.
Ту–ту–ту–ту–ту–ту–ту, Тургеневские женщины.

Тургеневские женщины изобретают приборы,
Сидят на диете, печатают на машинке,
Слушают музыку, бывают за границей,
Чистят картошку, засыпают с мечтой.

Тургеневские женщины в утреннем тумане.
Тургеневские женщины рядом с нами.


Вася Шумов
 
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  • Шым-Актау
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:24
Особенно женщины Казахстана всегда рвались работать бульдозеристками, асфальтобетонщицами, водолазками...
 
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  • Лесник
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 15:41
Ну наконец то. Думала не дождусь никогда)))
 
 

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