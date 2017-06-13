Женщинам в РК могут разрешить работать бульдозеристами и асфальтобетонщиками

Министерство труда и соцзащиты изучит возможность оптимизировать список наиболее вредных, опасных и тяжелых профессий, где запрещено применение труда женщин, сообщает Primeminister.kz. Об этом заявила глава ведомства Тамара Дуйсенова. Причина - автоматизация и технологизация производств.



По информации минтруда и соцзащиты, в Казахстане существует список из 25 работ, на которых запрещается работать женщинам. Среди них - металлообработка, строительство, горные, металлургические работы, производство цемента. Список охватывает 287 наиболее вредных, опасных и тяжелых профессий, где запрещено применение труда женщин. К примеру, это асфальтобетонщик, заливщик металла, котельщик, машинист бульдозера, подъемника, крана, проходчик, водолаз, монтер пути, электромонтер.



"Мы ежегодно актуализируем этот список. Сейчас решили совместно с нашими социальными партнерами и Ассоциацией деловых женщин Казахстана еще раз вернуться к этому вопросу. Некоторые виды производств, благодаря внедрению технологических процессов, позволяют работать без отрицательного влияния на здоровье", - сказала министр Дуйсенова.



Планируется, что к концу 2017 года будут выработаны конкретные предложения по оптимизации списка.