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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ресторанах на ЭКСПО-2017 стакан компота продают за 1200 тенге

Просмотров:412 Опубликовано: Сегодня, 17:16
В ресторанах на ЭКСПО-2017 стакан компота продают за 1200 тенге
Меню ресторана. Фото: obk.kz
В Сети появились фотографии с расценками на блюда в одном из ресторанов, расположенном на территории международной выставки EXPO-2017, передает ИА "Объектив Казахстан".

Отметим, что меню общепита не пестрит особым разнообразием, зато цены на блюда, можно назвать космическими. К примеру, стакан компота в одном из ресторанов обойдется вам в 1200 тенге. Причем, прохладительные напитки продаются здесь по цене пол литра пива.

Горячие блюда и закуски в общепите при EXPO, вообще, по очень высоким ценам. За порцию куырдака вам придется выложить 6500 тенге, а за плов с курицей — 3200 тенге!

Цены кафе и ресторанах «кусаются» очень больно и бьют по кошельку туристов. Тем более что в 95 процентов посетителей EXPO это казахстанцы.

В ресторанах на ЭКСПО-2017 стакан компота продают за 1200 тенге


«Я понимаю, что выставка международная, но надо же о своих думать. Зачем наживаться на своем народе и вот так взвинчивать цены», — написала в Сети один из авторов фото меню ресторана.

Обращает внимание и скудность меню общепита, кроме шорпы, лагмана, мант, плова и куырдака, выбрать в списке основных блюд больше практически нечего.

«А где кумыс, шубат, бесбармак, у нас есть столько интересных блюд и рецептов. Почему этим мы не кормим иностранных туристов?» — предлагает еще один турист EXPO.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 9 )

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mer (Посетители) Сегодня, 18:31
Я так понял,это меню для тех товарищей ,кто поехал по путёвкам типа бесплатным с работы. У нас тоже есть такие. Да,в этой жизни многое уже не удивляет.
 
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Медуза (Посетители) Сегодня, 18:26
Цитата: Jax
меню, распечатанный на единственном листе А4.. )и это в столице! в супер-навороченном городке ЭКСПО ) для иностранных туристов,


Только сейчас фото посмотрела.Ужас и позор!!! Это, как гостей у себя встретить в домашнем халате, немытыми полами и грудой грязной посуды в раковине. Полное не уважение и пренебрежение к гостям.
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 18:10
Барыги! А несчастному таксисту мошеничество приплетали.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • ДухLess
 Jax (Посетители) Сегодня, 18:00
рестораны.. )) меню, распечатанный на единственном листе А4.. )и это в столице! в супер-навороченном городке ЭКСПО ) для иностранных туристов, только на русском языке... даже у нас в обычных кафе меню краше и пестрее в выборе блюд и напитков
 
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  • ДухLess
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:57
А в Испании в ресторанах подают блюдо из яиц погибшего на корриде быка. Минус один- не всегда проигрывает бык.. uhmylka
 
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  • Лесник
 RRR (Посетители) Сегодня, 17:53
«А где кумыс, шубат, бесбармак

На МКС...
 
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  • Лесник
  • мунайши73
  • kz1990
 Медуза (Посетители) Сегодня, 17:52
В ресторанах на ЭКСПО-2017 стакан компота продают за 1200 тенге


Ну так надо ж украденные и растраченные деньги в пенсионный фонд, как-то возвращать. angry
 
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  • Лесник
  • kz1990
  • Швейк
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 17:34
меню общепита не пестрит особым разнообразием, зато цены на блюда, можно назвать космическими. К примеру, стакан компота в одном из ресторанов обойдется вам в 1200 тенге
hypnosis
Как в Сочи lol
Ресторан в Сочи.
- Вы с ума сошли?! Я, кроме двух порций шашлыка, ничего не заказывал! Откуда взялся счёт на 32 тысячи рублей?!
- Шашлык приготовлен на олимпийском огне! boyan

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:27

В ресторанах на ЭКСПО-2017 стакан компота продают за 1200 тенге


Выходит, билет на ХЕРО стОит совсем недорого- пять стаканов компота. Гуляй, босота! fingal
 
 

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