В ресторанах на ЭКСПО-2017 стакан компота продают за 1200 тенге

В Сети появились фотографии с расценками на блюда в одном из ресторанов, расположенном на территории международной выставки EXPO-2017, передает ИА "Объектив Казахстан".Отметим, что меню общепита не пестрит особым разнообразием, зато цены на блюда, можно назвать космическими. К примеру, стакан компота в одном из ресторанов обойдется вам в 1200 тенге. Причем, прохладительные напитки продаются здесь по цене пол литра пива.Горячие блюда и закуски в общепите при EXPO, вообще, по очень высоким ценам. За порцию куырдака вам придется выложить 6500 тенге, а за плов с курицей — 3200 тенге!Цены кафе и ресторанах «кусаются» очень больно и бьют по кошельку туристов. Тем более что в 95 процентов посетителей EXPO это казахстанцы.«Я понимаю, что выставка международная, но надо же о своих думать. Зачем наживаться на своем народе и вот так взвинчивать цены», — написала в Сети один из авторов фото меню ресторана.Обращает внимание и скудность меню общепита, кроме шорпы, лагмана, мант, плова и куырдака, выбрать в списке основных блюд больше практически нечего.«А где кумыс, шубат, бесбармак, у нас есть столько интересных блюд и рецептов. Почему этим мы не кормим иностранных туристов?» — предлагает еще один турист EXPO.