Банкноты без подписи главы Нацбанка — законное платежное средство

В обращении находятся банкноты тенге как с подписью, так и без подписи председателя Национального банка. Эти купюры являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Нацбанка.



Требование о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах казахстанского тенге было исключено в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года.



Если возникнут вопросы, можно обращаться в Управление по работе с наличными деньгами НБРК по телефону +7 (727) 2704 569.



В феврале 2016 года в ходе онлайн-конференции председатель Национального банка Данияр Акишев пояснил нововведения. «Концепция дизайна банкнот регламентирует необходимый набор элементов, который должен присутствовать. Процесс производства банкнот очень длительный период времени, порой занимает более двух лет. Бывали случаи, когда менялся глава Нацбанка. В таких условиях требуются денежные затраты, чтобы это переделать», — сказал тогда Данияр Акишев.



Напомним, из концепции дизайна казахстанской национальной валюты убрали требование о том, что лицевая или оборотная сторона банкнот должна содержать подпись председателя Национального банка РК. Об этом говорится в Указе президента Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 185.