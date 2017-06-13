Об оплате штрафов надо предупреждать полицейских - КАП МВД

Граждане, оплатившие штрафы, должны уведомить об этом правоохранительные органы, иначе постановление будет передано дальше на принудительное исполнение. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил начальник управления административной практики КАП МВД РК Самат Чаймарданов. Он прокомментировал пост жителя Алматы Сергея Чикина, который пожаловался на то, что, несмотря на своевременную оплату штрафов, их не списали и передали дальше судисполнителям.



В своем посте пользователь соцсетей заявил, что штрафы были им оплачены своевременно, со скидкой в 50 процентов. Однако, через некоторое время с ним связались судисполнители и потребовали сделать оплату. Тогда он обратился в полицию, оставил оригиналы квитанций. После этого, по словам Чикина, прошло уже 2 месяца, но штрафы до сих пор списаны не были. "Я периодически туда заезжаю, звоню, и мне постоянно пеняют на каких-то таинственных программистов из самой Астаны, которые никак не могут эту базу обновить, настроить. И самое главное - никто не знает когда всё это заработает. Общая сумма 3-х штрафов составляет 20 МРП, а это значит, что в теории могут закрыть выезд за границу", - пишет Чикин.



В свою очередь, Чаймарданов пояснил, что нормы КоАП предусматривают уведомление органа, выдавшего постановление в письменной и устной форме.



"Уведомить можно по почте, написав письмо с копией квитанции об оплате штрафа в любое подразделение органов внутренних дел. Можно уведомить, обратившись лично", - говорит Чаймарданов. Он отметил, что в данный момент 17 банков и АО "Казпочта" имеют интеграцию с базой АИС "Контроль" МВД, в которой содержится информация об административных взысканиях. До конца года планируется интегрировать все 34 банка РК.



"Тогда отпадет нужда посещать органы внутренних дел. Также реализована оплата через eGOV - в таком случае уведомлять отдельно не надо, оплата поступает в автоматическом режиме", - сказал представитель КАП МВД.



Он пояснил, что если человек своевременно не уведомит орган, тогда в течение 30 суток - срока для добровольного исполнения - штраф будет передан напрямую судисполнителям, которые примут меры по взысканию.



"В данном случае, раз человек оплатил своевременно, сотрудники административной практики в Алматы должны сделать отзыв постановления ранее направленного судисполнителям. Судисполнитель получает отзыв, делает возврат постановления, прекращает исполнительное производство. Когда судисполнитель делает возврат, у нашего сотрудника открывается доступ к корректировке штрафов", - сказал Чаймарданов. Он пояснил, что у сотрудников КАП МВД есть договоренность с судисполнителями, чтобы они не взымали плату за свою работу в таких случаях.