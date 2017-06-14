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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Поступок мусульманки в Лондоне тронул сердца британцев

Просмотров:535 Опубликовано: Сегодня, 08:17
Поступок мусульманки в Лондоне тронул сердца британцев
© ITV.com
Фотография неизвестной мусульманской женщины, пришедшей на помощь пожилой леди в автобусе Лондона, вызвала широкий отклик у британцев. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook житель британской столицы Hamza O Bakri.

"В автобусе на востоке Лондона 84-летняя женщина упала, и ее голова застряла между дверью и металлической конструкцией. Мусульманка держала пострадавшую за руку и поддерживала ее на словах. Это продолжалось около 20 минут, пока не приехала скорая помощь. Вот он, настоящий ислам, который не показывают средства массовой информации", - написал автор фото.

За несколько дней запись набрала около 60 тысяч перепостов и 50 тысяч лайков.

Поступок мусульманки в Лондоне тронул сердца британцев

© facebook


Многие пользователи выразили солидарность с автором поста. "Я думаю, что люди в Великобритании должны понять, что не религия, а политики разжигают войну", - написал один из них.

"Мусульмане - это не террористы. Настоящие мусульмане на самом деле относятся к прекрасному сообществу", - уверен другой.

В Великобритании в пять раз выросли преступления на почве исламофобии после теракта на лондонском мосту в начале июня. Об этом говорят данные полиции.

В марте этого года десятки мусульманок провели акцию доброй воли на Вестминстерском мосту в Лондоне, чтобы почтить память жертв теракта 22 марта. Жителей города тогда тронул этот поступок.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:52
Обычное поведение для любого адекватного человека. Религия тут причем? Атеист поступил бы также.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 09:50
не взорвалась?
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 09:28
Молодец!В священый месяц Рамадан за хорошие поступки награда увеличивается!
 
 

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