Поступок мусульманки в Лондоне тронул сердца британцев

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Фотография неизвестной мусульманской женщины, пришедшей на помощь пожилой леди в автобусе Лондона, вызвала широкий отклик у британцев. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook житель британской столицы Hamza O Bakri."В автобусе на востоке Лондона 84-летняя женщина упала, и ее голова застряла между дверью и металлической конструкцией. Мусульманка держала пострадавшую за руку и поддерживала ее на словах. Это продолжалось около 20 минут, пока не приехала скорая помощь. Вот он, настоящий ислам, который не показывают средства массовой информации", - написал автор фото.За несколько дней запись набрала около 60 тысяч перепостов и 50 тысяч лайков.Многие пользователи выразили солидарность с автором поста. "Я думаю, что люди в Великобритании должны понять, что не религия, а политики разжигают войну", - написал один из них."Мусульмане - это не террористы. Настоящие мусульмане на самом деле относятся к прекрасному сообществу", - уверен другой.В Великобритании в пять раз выросли преступления на почве исламофобии после теракта на лондонском мосту в начале июня. Об этом говорят данные полиции.В марте этого года десятки мусульманок провели акцию доброй воли на Вестминстерском мосту в Лондоне, чтобы почтить память жертв теракта 22 марта. Жителей города тогда тронул этот поступок.