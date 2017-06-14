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Цены на рынке казахстанской недвижимости продолжают падать

Просмотров:384 Опубликовано: Сегодня, 10:40
Цены на рынке казахстанской недвижимости продолжают падать
Иллюстрация Tengrinews.kz
Цены на жилье в Казахстане продолжают падать. Наиболее сильное падение стоимости показало новое жилье, сообщают аналитики Ranking.kz.

По информации аналитиков, цены на жилье за январь-май 2017 года в среднем упали на 2,3 процента, что простимулировало покупателей, так как количество сделок выросло на 30 процентов.

Отмечается, что цена перепродажи благоустроенного жилья за год упала на 3,1 процента, элитного жилья - на 2,9 процента, что фиксируется впервые с 2013 года. Стоимость перепродажи неблагоустроенного жилья практически не изменилась, сократившись всего на 0,1 процента за год.

Всего за первые пять месяцев 2017 года в РК было заключено порядка 63 тысяч сделок по покупке квартир, или на 14,4 тысячи сделок больше, чем годом ранее.

Наиболее сильно продажи в этом году выросли в СКО - на 57 процентов, в Мангистауской области - на 53 процента и в ВКО - на 44 процента.

На фоне остальных регионов слабо увеличилось количество сделок на рынке в ЮКО - прирост всего на 3 процента, в Алматинской области - на 6 процентов и в Жамбылской области - на 12 процентов.

По сообщениям аналитиков, в мае текущего года средняя цена квадратного метра в новостройках по РК составила 249 тысяч тенге. По сравнению с ценами мая 2016 года, за год наибольшее сокращение цен было зафиксировано в северных регионах. В Павлодаре стоимость нового жилья уменьшилась на 13,9 процента (или на 30,9 тысячи тенге); в Кокшетау - на 11,8 процента (или на 27,1 тысячи тенге); в Астане - на 9,8 процента (или на 34,5 тысячи тенге).

Самый резкий рост цен на новое жилье наблюдался в Петропавловске, где за год цены подскочили сразу на 16,6 процента (+26,4 тысячи тенге) в мае 2017 года. В Алматы новое жилье также продолжило дорожать - плюс 10,6 процента. Цены в новостройках Семея за год поднялись на 10 процентов, или на 14,1 тысячи тенге.

Анализ рынка вторичного, благоустроенного жилья показал, что в мае средняя по республике цена за квадратный метр составила 187,9 тысячи тенге. Это на 2,1 процента меньше цены в мае 2016 года.

Наиболее значительно стоимость такого жилья подешевела за год в Кокшетау (на 11,7 процента, или на 23,1 тысячи тенге), Актау (на 7,9 процента, или на 27,1 тысячи тенге) и в Павлодаре (на 2,4 процента, или на 12,6 тысячи тенге).

При этом рост цен на вторичное благоустроенное жилье за год был зафиксирован только в Алматы - на 5,8 процента (+18,6 тысячи тенге), Уральске - на 1,3 процента (+3 тысячи тенге) и в Шымкенте - на 1 процент (+1,6 тысячи тенге).
Источник: Tengrinews.kz
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