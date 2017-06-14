Полиция Казахстана отказывается от ручных радаров - Касымов

Полиция Казахстана постепенно отказывается от ручных радаров в пользу бесконтактного контроля за дорожным движением. Об этом заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С этого года мы планомерно отказываемся от устаревших ручных радаров. Вместо них приобретаются автоматические радары, которые буду выявлять и обрабатывать нарушителя без участия полицейского. Информация о нарушении будет приходить водителю по почте. То есть так же, как сейчас работают наши стационарные автоматические системы фиксации нарушений, эффективность которых очевидна", - рассказал Калмуханбет Касымов в ходе отчетной встречи с населением.



По его данным, на дорогах республики установлено более 1 700 стационарных систем контроля, которыми только в прошлом году выявлено порядка 900 тысяч нарушений правил дорожного движения. Взыскано в бюджет более пяти миллиардов тенге.



"Таким образом, мы последовательно переходим к бесконтактному контролю за дорожным движением", - отметил министр.



Глава МВД также рассказал о статистике дорожно-транспортных происшествий.



"Вы все помните о тяжелой обстановке на дорогах в 2011-2013 годах. Все показатели аварийности росли: и количество ДТП, и количество погибших, и количество раненых. Принятые в последние годы меры позволили нам добиться улучшения ситуации на дорогах страны. Как в прошлом, так и в этом году заметно сократились основные показатели аварийности. Если в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество ДТП сократилось на 5 процентов, погибших на 3 процента, раненых на 2,9 процента, то в этом году число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 15,8 процента, погибших на 22 процента и раненых на 13 процентов. Это существенные цифры. Это было достигнуто в первую очередь за счет ужесточения административной практики, благодаря принятому в 2014 году закону "О дорожном движении", - поделился Касымов.



"Только в 2016 году полицией пресечено 3,5 миллиона нарушений правил дорожного движения, задержаны 35 тысяч пьяных водителей, в судебном порядке лишили права управления почти 49 тысяч водителей, а пять тысяч водителей подверглись административному аресту. Пресечено свыше 182 тысяч нарушений ПДД, допущенных пешеходами", - добавил он.



Министр напомнил, что дорожная полиция перешла на автопатрулирование.



"Если раньше на дорогах патрулирование осуществляли порядка 13 тысяч сотрудников полиции, то сейчас на дорогах несут службу 2 200 автопатрулей, работа которых ориентирована на профилактику и пресечение грубых нарушений ПДД. Все патрульные машины оснащены видеорегистраторами, а полицейские - видеожетонами", - заключил Касымов.