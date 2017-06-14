Глава МВД РК высказался о завышающих цены таксистах

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов высказался о завышающих цены таксистах в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я вам скажу, что это сфера деятельности нашего города, обслуживающих организаций, где эти таксисты работают. По всем фактам, которые произошли, мы будем проверять, уточнять, принимать меры к этим таксистам. Вы знаете, того таксиста, который довез гражданина Венгрии из аэропорта до гостиницы за 40 тысяч, уже уволили. Со вторым будем разбираться", - отметил министр на отчетной встрече с населением.
Ранее большой общественный резонанс вызвал случай в столице, когда таксист обманул гражданина Венгрии, взяв с него за поездку из аэропорта в гостиницу 40 тысяч тенге. Позже мужчина вернул деньги, но его все-таки уволили.
О новом инциденте в Астане, когда с иностранца взяли завышенную плату за поездку, рассказала менеджер одной из гостиниц города. Гость из Германии, узнав о возможном мошенничестве, подал заявление в полицию.
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