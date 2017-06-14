Сейчас на сайте
2706
объявлений
  • Логист
  • Требуется Водитель-дальнобойщик, 300 000 тенге
  • Требуется Повар-кондитер, 100 000 тенге
  • Летняя школа в Дублине, Ирландия, 995 000 тенге
  • Требуется Юрист, 200 000 тенге
  • Требуется Автомойщик
  • Требуется Маляр
 

 
Среда, 14 Июня
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.96 KZT
  • €1 = 354.03 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Келимбетов рассказал о новых партнерах МФЦА

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Келимбетов рассказал о новых партнерах МФЦА
Фото из открытых источников
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) ведет переговоры о партнерстве с крупной фондовой биржей Европы. Об этом заявил председатель МФЦА Кайрат Келимбетов, передает LS.

"Мы ведем переговоры с одной из крупнейших европейских национальных бирж, которая тоже будет нашим партнером. Это первый уровень партнерства международной биржи центра в Астане. Следующим уровнем станет приглашение глобальных инвестиционных банков и фондов. Мы считаем, что где-то к концу этого года объявим о первых результатах", - пояснил глава центра.

Келимбетов отметил, что МФЦА ведет переговоры о приобретении акций с NASDAQ, и напомнил, что Шанхайская фондовая биржа приобретает 25% акций.

Кроме того, глава центра надеется, что на площадке МФЦА пройдет приватизация основных активов госкомпании "Самрук-Казына".

"В первую очередь запланированы IPO таких компаний как Air Astana и "КазАтомПром" в ближайшие 12-18 месяцев. Кроме того, недавно мы создали соответствующий комитет по регулированию финансовых услуг, его будут возглавлять бывшие регуляторы в таких странах как Англия, Австралия и Дубай", - заключил Келимбетов.
Источник: LS-финансовый журнал
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Budweiser
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:17
недавно мы создали соответствующий комитет по регулированию финансовых услуг, его будут возглавлять бывшие регуляторы в таких странах как Англия, Австралия и Дубай", - заключил Келимбетов.


Теперь понятно, куда выведут недобитые остатки нашей пенсионки. Алға, Келя! prey
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика