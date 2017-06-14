Келимбетов рассказал о новых партнерах МФЦА

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) ведет переговоры о партнерстве с крупной фондовой биржей Европы. Об этом заявил председатель МФЦА Кайрат Келимбетов, передает LS.
"Мы ведем переговоры с одной из крупнейших европейских национальных бирж, которая тоже будет нашим партнером. Это первый уровень партнерства международной биржи центра в Астане. Следующим уровнем станет приглашение глобальных инвестиционных банков и фондов. Мы считаем, что где-то к концу этого года объявим о первых результатах", - пояснил глава центра.
Келимбетов отметил, что МФЦА ведет переговоры о приобретении акций с NASDAQ, и напомнил, что Шанхайская фондовая биржа приобретает 25% акций.
Кроме того, глава центра надеется, что на площадке МФЦА пройдет приватизация основных активов госкомпании "Самрук-Казына".
"В первую очередь запланированы IPO таких компаний как Air Astana и "КазАтомПром" в ближайшие 12-18 месяцев. Кроме того, недавно мы создали соответствующий комитет по регулированию финансовых услуг, его будут возглавлять бывшие регуляторы в таких странах как Англия, Австралия и Дубай", - заключил Келимбетов.
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