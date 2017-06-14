Поднять налог на роскошь и установить обязательную благотворительность предложили в Казахстане

В Мажилисе предложили увеличить размер налогообложения сверхдоходов и демонстративного потребления, а также установить вычеты для благотворительных расходов. Запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева озвучил депутат Айкын Конуров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Депутат напомнил, что в Казахстане готовится новая редакция Налогового кодекса, которая нацелена стать понятной для предпринимателей и кардинально улучшить бизнес-климат в стране.



Конуров отметил, что прошедшая в Казахстане легализация капитала наглядно показала реальный масштаб расслоения в уровнях дохода населения. По его словам, по всей стране с экономически активным населением почти в девять миллионов человек для легализации денежных средств было открыто лишь 11 800 счетов. На них поступило 4,1 триллиона тенге, то есть средний размер по одному счету составил 347 миллионов тенге. Это в 2 500 раз превышает официальную среднемесячную заработную плату в Казахстане.



"Столь резкое расслоение в доходах сопровождается расслоением на уровне трат. В то время когда население экономит на всем, растет уровень продаж дорогих автомобилей, недвижимости, предметов роскоши. Парадоксально, что при таком неравенстве в доходах и потреблении у нас существует равенство в системе налогообложения, что приводит к экономической и социальной невостребованности. Настало время существенно увеличить налогообложение демонстративного потребления дорогой недвижимости, транспорта, предметов роскоши. При этом должны быть установлены вычеты для благотворительных расходов, поощряя социальное меценатство", - заявил депутат.



Кроме того, по его словам, несмотря на плановый переход на всеобщее декларирование доходов и расходов, необходимо сосредоточить все усилия фискальной системы на администрировании налогообложения групп населения с наиболее высокими доходами.



"Фракция "Народные коммунисты " просит предусмотреть в новой концепции Налогового кодекса систему мер по повышению налогообложения сверхдоходов и демонстративного потребления, включая переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога физлиц", - добавил Конуров.