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Депутаты вновь предложили отменить банковскую тайну для зарубежных счетов чиновников

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 14:33
Депутаты вновь предложили отменить банковскую тайну для зарубежных счетов чиновников
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Депутаты фракции "Ак жол" вновь подняли вопрос отмены банковской тайны для зарубежных счетов членов правительства и руководителей нацкомпаний, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы предложили отменить принцип банковской тайны в отношении зарубежных счетов членов правительства и руководителей нацкомпаний, госпредприятий, учитывая тот факт, что им доверено напрямую распоряжаться огромными государственными средствами. Фракция "Ак жол" предложила также разработать проект закона "О регулировании деятельности, осуществляемой через офшорные зоны" и, в частности, запретить таким компаниям пользоваться налоговыми льготами, госсубсидиями и иными преференциями, так как кипрский опыт показал, что их средства могут быть конфискованы в любой момент. В таких случаях конфискованные средства безвозвратно теряются для Казахстана, хотя и были украдены у нашей республики, у нашего народа. К сожалению, все призывы фракции "Ак жол" не дожидаться бегства очередных коррупционеров, а создавать превентивные условия, исключающие возможности незаконного вывода средств в принципе, так и остались гласом вопиющего в пустыне", - заявил глава парламентской фракции Азат Перуашев.

По его словам, правительство 11 июня 2016 года ответило отказом на предложение депутатов, сославшись на проводимую работу по валютному контролю и финансовому мониторингу банковских операций. Наглядной демонстрацией неэффективности этих мер депутат назвал "варварское разбазаривание средств ЕНПФ в сотни миллионов долларов".

Перуашев отметил, что в ответе на запрос по приобретению акций Международного банка Азербайджана Нацбанк сообщил, что в отношении лиц, принимавших это решение, информация передана в компетентные органы.

"Мы вынуждены выразить опасение, что если компетентные органы и обнаружили коррупционный след в этой сделке, то криминальный доход от нее, скорее всего, был сразу же выведен на зарубежные счета и уже не вернется в Казахстан. Украденные деньги должны быть возвращены, а это теперь сделать почти невозможно. (...) А сколько таких еще Тайжановых, Аблязовых, Храпуновых исчезает с народными деньгами даже без объявления в розыск? Сколько заведомо убыточных сделок на миллионы долларов прячется в портфелях ЕНПФ и других госкомпаний и институтах, мы даже не представляем. Уверены, что всему этому необходимо поставить самый жесткий заслон до, а не после бегства незаконных капиталов", - заявил Перуашев.

В этой связи депутаты фракции "Ак жол" повторно предложили правительству рассмотреть вопрос о разработке и внесении в Парламент законопроекта "О деофшоризации национальной экономики и противодействии отмыванию денег, добытых коррупционным путем". Также, по словам депутата, члены партии предлагают активизировать работу по заключению соглашений о сотрудничестве и взаимной выдаче коррупционеров с государствами, привлекательными для беглых коррупционеров, такими как США, Канада, Великобритания, Франция, Швейцария, Сингапур и другие.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 16:17
Почему не принимают закон "Об отмене депутатской неприкосновенности"? Потому что Дуракам закон не писан...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Лесник
  • Швейк
  • Тихо
  • Ну Ну
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 15:49
Союз,
И сказал спикер народным депутатам:
- Кто из вас без греха - пусть первым
проголосует за отмену неприкосновенности! lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Валерий_М
  • Тихо
  • Ну Ну
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:49
Цитата: Крадун
Причём им был,а потом в политику пришёл!

Думаю, их всех нужно шерстить без разбору. В политике ангелов нет.
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 15:43
Лесник,


Перуашев бизнесмен!Причём им был,а потом в политику пришёл!А вот многие наоборот!Вот их и надо трясти!
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:40
Тихо,
Согласен. Нужно пробить счета самого Перуашева.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Ну Ну
 Тихо (Посетители) Сегодня, 15:30
Лесник,
Союз,
Ёж,
Люди это игра или заигрывание,всё останется по старому или хуже станет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Тихо
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:23
Жаль только, что украденное уже не вернуть назад. Но ликвидировать самих казнокрадов можно и за бугром.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Лесник
  • Тихо
  • Крадун
 Союз (Посетители) Сегодня, 14:58
Ну наконец-то! Поддерживаю! Давно пора перекрыть кислород крохоборам зажравшимся! А теперь посмотрим, кто из "правильных" чинушек, охрипших от лозунгов, будет против этого костями упираться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Лесник
  • Тихо
 Ёж (Посетители) Сегодня, 14:46
Мы предложили отменить принцип банковской тайны в отношении зарубежных счетов членов правительства и руководителей нацкомпаний, госпредприятий, учитывая тот факт, что им доверено напрямую распоряжаться огромными государственными средствами.


Просто перекройте им выход в оффшоры.
 
 

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