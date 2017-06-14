Депутаты вновь предложили отменить банковскую тайну для зарубежных счетов чиновников

Депутаты фракции "Ак жол" вновь подняли вопрос отмены банковской тайны для зарубежных счетов членов правительства и руководителей нацкомпаний, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы предложили отменить принцип банковской тайны в отношении зарубежных счетов членов правительства и руководителей нацкомпаний, госпредприятий, учитывая тот факт, что им доверено напрямую распоряжаться огромными государственными средствами. Фракция "Ак жол" предложила также разработать проект закона "О регулировании деятельности, осуществляемой через офшорные зоны" и, в частности, запретить таким компаниям пользоваться налоговыми льготами, госсубсидиями и иными преференциями, так как кипрский опыт показал, что их средства могут быть конфискованы в любой момент. В таких случаях конфискованные средства безвозвратно теряются для Казахстана, хотя и были украдены у нашей республики, у нашего народа. К сожалению, все призывы фракции "Ак жол" не дожидаться бегства очередных коррупционеров, а создавать превентивные условия, исключающие возможности незаконного вывода средств в принципе, так и остались гласом вопиющего в пустыне", - заявил глава парламентской фракции Азат Перуашев.



По его словам, правительство 11 июня 2016 года ответило отказом на предложение депутатов, сославшись на проводимую работу по валютному контролю и финансовому мониторингу банковских операций. Наглядной демонстрацией неэффективности этих мер депутат назвал "варварское разбазаривание средств ЕНПФ в сотни миллионов долларов".



Перуашев отметил, что в ответе на запрос по приобретению акций Международного банка Азербайджана Нацбанк сообщил, что в отношении лиц, принимавших это решение, информация передана в компетентные органы.



"Мы вынуждены выразить опасение, что если компетентные органы и обнаружили коррупционный след в этой сделке, то криминальный доход от нее, скорее всего, был сразу же выведен на зарубежные счета и уже не вернется в Казахстан. Украденные деньги должны быть возвращены, а это теперь сделать почти невозможно. (...) А сколько таких еще Тайжановых, Аблязовых, Храпуновых исчезает с народными деньгами даже без объявления в розыск? Сколько заведомо убыточных сделок на миллионы долларов прячется в портфелях ЕНПФ и других госкомпаний и институтах, мы даже не представляем. Уверены, что всему этому необходимо поставить самый жесткий заслон до, а не после бегства незаконных капиталов", - заявил Перуашев.



В этой связи депутаты фракции "Ак жол" повторно предложили правительству рассмотреть вопрос о разработке и внесении в Парламент законопроекта "О деофшоризации национальной экономики и противодействии отмыванию денег, добытых коррупционным путем". Также, по словам депутата, члены партии предлагают активизировать работу по заключению соглашений о сотрудничестве и взаимной выдаче коррупционеров с государствами, привлекательными для беглых коррупционеров, такими как США, Канада, Великобритания, Франция, Швейцария, Сингапур и другие.