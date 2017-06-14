Кыргызстан запускает собственную криптовалюту - СМИ

Власти Кыргызстана готовят к выпуску национальную криптовалюту, которая пока получила рабочее название GoldenRock, сообщают "Известия". В реализации амбициозного проекта будет участвовать российская компания "Крипт НН", которая выступит главным трейдером при проведении ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение криптовалюты). Ответственной за реализацию проекта назначена местная госкомпания "Торговый дом Кыргызстан", в которой информацию о выпуске подтвердили официально.



По словам двух источников, близких к правительству Кыргызстана, новая криптовалюта будет обеспечена золотом. Сообщается, что инвестиции нужны властям страны для разработки золотых месторождений. Каждая единица (токен) GoldenRock будет обеспечена золотым эквивалентом. Владелец токена после разработки месторождения сможет обменять ее на металл. Решение о точной стоимости токена еще не принято.



ICO - аналог IPO (Initial Public Offering) - первичного размещения акций компании на бирже в традиционной экономике. Это процесс выпуска токенов (цифровые сертификаты - аналог акций на традиционном финансовом рынке) и размещения их на криптовалютной бирже. Размещением на бирже будет заниматься главный трейдер - "Крипт НН". Распоряжением премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова ответственным за реализацию проекта будет назначена местная госкомпания "Торговый дом Кыргызстан" (ТДК). Она на своих мощностях будет генерировать токены для криптовалюты.



По информации СМИ, правительство Кыргызстана надеется при проведении ICO выручить от 5 до 40 миллионов долларов. Эти деньги ТДК инвестирует в разработку золотого месторождения с объемом запасов 40 тонн. Если проект будет удачным, то следующим этапом будут инвестиции в сельскохозяйственные проекты. Эксперты считают такой подход к привлечению инвестиций сходным с выпуском облигаций. Они ожидают, что к этому перейдут и другие государства.



В начале июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ начал работу над созданием виртуальной национальной валюты. Рабочая группа Госдумы совместно с ключевыми финансовыми институтами РФ начала подготовку законопроекта о легализации в России криптовалют и создании правовых основ для биржевых торгов ими. Представители Росфинмониторинга выступили с предложением, что будущая российская криптовалюта, в отличие от известной Bitcoin, не должна допускать анонимности пользователей.



Криптовалюта - это децентрализованная система "электронной наличности", в которой информация о трансакциях (сделках) хранится в компьютерах всех участников. Шифрование должно обеспечить неизменность записей о произведенных трансакциях.